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Новини
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Заробляли 30 мільйонів на місяць: Нацполіція знайшла палац організаторів підпільного НПЗ. ВIДЕО

нацполіція

Національна поліція заблокувала масштабне підпільне виробництво пального на Дніпропетровщині та канали постачання фальсифікату на ринок.

На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць, його збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур. Для виробництва фальсифікованого пального організатори схеми використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області.

"За попередніми даними, сировину для пального ділки викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні", – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що для маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами.

"Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані", – уточнили в Нацполіції.

Надалі фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

"Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна "маржа" "бізнесменів" складала 20 грн з одного літра пального", – йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.

В результаті обшуків вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та $1,4 млн. Загальна вартість вилученого майна становить майже 200 млн грн.

Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),
  • ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Автор: 

НПЗ (379) обшук (606) Нацполіція (511) дизпаливо (1283)


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Топ коментарі
+10
Тільки за таку браму можна вішати одразу!
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19.06.2023 20:08
+9
і що всі ці численні податківці-прокурорчики-чекісти тощо не бачили цих воріт раніше? не зацівалися,хто ж це з таким розмахом будується,на які бабки?
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19.06.2023 20:11
+6
Чомі ніхто не дає конкретики? Тому,що ці організатори кавказці7 Чи тому,що вони вихідці з однієї близькосхідної,маленької державки між 3 морями?
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19.06.2023 20:09
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В нас же ж у кожного є по підпільному заводу.При умовах життя ,коли податкова нелегального сараю не омине увагою...
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19.06.2023 20:05 Відповісти
Тільки за таку браму можна вішати одразу!
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19.06.2023 20:08 Відповісти
і що всі ці численні податківці-прокурорчики-чекісти тощо не бачили цих воріт раніше? не зацівалися,хто ж це з таким розмахом будується,на які бабки?
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19.06.2023 20:11 Відповісти
Чомі ніхто не дає конкретики? Тому,що ці організатори кавказці7 Чи тому,що вони вихідці з однієї близькосхідної,маленької державки між 3 морями?
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19.06.2023 20:09 Відповісти
Це або аналогічне пальне роками продавалося уздовж доріг у пластиковій тарі і чомусь ніхто не знаходив реального постачальника цього пального. Але митниця та податківці були обізнані, хто закуповує "покращувачі" октанового числа і для чого їх використовували
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19.06.2023 21:13 Відповісти
`а може то було таке саме пальне як і інші на ринку - тільки продавали без акцизу ?
Ця влада щось дуже любить акциз , який значно підвищує споживчу ціну продуктів кожному українцю !
Тільки недавно було про "підпільне " виробництво цигарок ....
у нас - ринкова економіка - хто хоче - купляє з акцизом , а хто хоче - без нього
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19.06.2023 23:24 Відповісти
а бюджет з повiтря?
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20.06.2023 02:14 Відповісти
Могу поспорить что через пару месяцев завод возобновит свою роботу.
Таких подпольных заводов полно по Украине...и их регулярно раскрывают правоохранители, постоянно какие-то облавы, аресты...но на работу самого завода это никак не влияет.
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19.06.2023 23:53 Відповісти
Ворота в Храм української корупції!
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22.06.2023 07:13 Відповісти
А сколько еще таких у нас воров миллионеров, пожизнено военное время и конфискация всего в семьи оставить 13 квадратов на члена семьи,а остальное пусть заработают.
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22.06.2023 09:28 Відповісти
Нужно внести закон в верховную раду за кражу больше миллиона или взятку гривен пожизнено с конфискацией,депутатом предложение и президенту,пора искоренять это и жоско,тогда иы заживем и получше чем в европе многих стран
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22.06.2023 09:31 Відповісти
Ііііііііі.
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22.06.2023 17:41 Відповісти

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