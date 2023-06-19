Заробляли 30 мільйонів на місяць: Нацполіція знайшла палац організаторів підпільного НПЗ. ВIДЕО

Національна поліція заблокувала масштабне підпільне виробництво пального на Дніпропетровщині та канали постачання фальсифікату на ринок.

На виробничих потужностях НПЗ фігуранти виготовляли до 500 тонн фальсифікованого пального на місяць, його збували його через мережу АЗС та підприємствам реального сектору економіки, повідомляє пресслужба Нацполіції.

За даними слідства, до складу злочинного угруповання входило 10 осіб – організатори підпільного нафтопереробного заводу, власники автозаправних станцій та комерційних структур. Для виробництва фальсифікованого пального організатори схеми використовували потужності одного з нафтопереробних заводів області.

"За попередніми даними, сировину для пального ділки викрадали з нафтопроводів та поставляли до нелегального заводу. Надалі, після переробки нафти, для збільшення октанового числа додавали до сировини розчинники невідомого походження, зокрема й ті, які заборонено використовувати у виробництві пального в Європі та Україні", – зазначається у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що для маскування злочинної діяльності керівництво нафтопереробного заводу укладало фіктивні договори з підконтрольними комерційними структурами.

"Відповідно до угод останнім продавали компоненти палива, хоча фактично їх використовували для виготовлення фальсифікату. Окрім того, щоб приховати реальні прибутки, вносили до фінансової звітності недостовірні дані", – уточнили в Нацполіції.

Надалі фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним.

"Отримані у злочинний спосіб гроші легалізували через фірми шляхом укладання з ними безтоварних операцій та розподіляли між всіма учасниками оборудки. Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна "маржа" "бізнесменів" складала 20 грн з одного літра пального", – йдеться у повідомленні.

В рамках розслідування справи правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.

В результаті обшуків вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та $1,4 млн. Загальна вартість вилученого майна становить майже 200 млн грн.

Окрім того, 10 учасникам організованої злочинної групи було повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 та 2 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів),

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 2 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї),

ч. 3 ст. 27, ч. 2 та 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

На виробничі потужності незаконного НПЗ, АЗС, рахунки комерційних структур, задіяних в оборудках накладено арешт. Окрім цього, вирішується питання про накладення арешту і на вилучений фальсифікат, а також обрання підозрюваним запобіжних заходів.