Росія досі може купувати комплектуючі для виробництва ракет із США та Європи, – ЗМІ

Росії досі вдається завозити іноземну електроніку для виробництва ракет, які використовуються для ударів по території України.

Переважна більшість іноземної електронної компонентної бази, яка використовується Росією для виробництва ракет, вироблена у США – 81%, повідомляє LIGA.net із посиланням на підрахунки санкційної групи Єрмака-Макфола.

Друга найбільша частка електронних компонентів у російських ракетах походить із Швейцарії (8%), ще по 3,5% вироблені у Німеччині та Японії.

За даними групи Єрмака-Макфола, наприклад у складі крилатих ракет повітряного базування Х-101 міститься щонайменше 53 типи ЕКБ (мікросхеми, чіпи тощо) виробництва іноземних компаній. Зокрема, компоненти таких компаній, як STMicroelectronics (Швейцарія), Vicor (США), XILINX (США), Intel Corporation (США), Texas Instruments (США), ZILOG (США), Maxim Integrated (США) та Cypress Semiconductor (США).

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Для виробництва крилатих ракет морського базування 3М-14 "Калібр" використовується щонайменше 45 типів ЕКБ іноземного виробництва.

Балістичні ракети 9М723 та крилаті ракети 9М728/9М729 зі складу комплексу "Іскандер" оснащуються як мінімум 15 та 32 типами іноземної ЕКБ відповідно.

У складі аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" використовується не менше ніж 48 іноземних компонентів.

Ракета Х-101, якою 13 червня росіяни вдарили по житловому будинку в Кривому Розі, була вироблена в Росії у квітні 2023 року, повідомляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він уточнив, що близько 50 компонентів у цій ракеті – переважно мікроелектроніка – вироблені в країнах вільного світу і різними шляхами завезені до РФ.