По 5000 гривень: Кабмін виділив 560 мільйонів на одноразові виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС
Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, виділив 560 мільйонів гривень на одноразові виплати постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС.
Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Він нагадав, що уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою, а також 980 млн грн – на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС.
"Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим. Сьогодні ж встановлюємо порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях", – написав Шмигаль.
У пресслужбі Мінреінтеграції уточнили, що після затвердження відповідного порядку постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС зможуть отримати дві одноразові виплати: по 5000 грн від уряду та по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.
У міністерстві наголосили, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання цих виплат.
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Дякуйте що вас на шиi тягнуть, а тот тут вже деякi заспiвали про вiдновлення хат. У мене особисто нiколи в життi бiльше 1.500 доларiв не було, а тобi тут виклади евроремонт.
Адекватнiсть деяких людей зашкалила.
Що ще? Кофе в лiжко прописано в коституцii? Одна справа - пiдтримати щоб штани не злiзли, а iнше - зробити дорогущий ремонт у той час, коли багато людей хлiба не може наiстися. Тому, дорога туди 👈
Пральню йому! А машинку дешеву та руками вiджимати? А старий холодильник щоб макарони не скисли? 😠
https://biz.censor.net/comments/locate/3425621/019212db-49ae-7295-af6a-8eda906aefb0
Той, йому реально пагано скаже "о, гарно, дайте менi ту допомогу, менi як раз треба сплатити за свiтло, бо вiдрiжуть i у мене не буде роботи. Зараз менi цi гроши потрiбнi! На а потiм ще поборемося за добавку, бо то було замало."
Але людина показала що не так вже й скрутно, зовсiм вiдмовилися вiд допомоги. Тi кому реально треба, тому будь якi 100 гривень допоможуть. Вони не будуть чекати, доки iм вiдрiжуть свiтло тому що вони розлютилися та вiдчули несправедливiсть.
Ну й гарно! Комусь iншому цi кошти змiнять життя на краще, дякую!