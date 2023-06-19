По 5000 гривень: Кабмін виділив 560 мільйонів на одноразові виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, виділив 560 мільйонів гривень на одноразові виплати постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він нагадав, що уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою, а також 980 млн грн – на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

"Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим. Сьогодні ж встановлюємо порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях", – написав Шмигаль.

У пресслужбі Мінреінтеграції уточнили, що після затвердження відповідного порядку постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС зможуть отримати дві одноразові виплати: по 5000 грн від уряду та по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

У міністерстві наголосили, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання цих виплат.