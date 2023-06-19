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Новини
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По 5000 гривень: Кабмін виділив 560 мільйонів на одноразові виплати постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

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Кабінет міністрів на засіданні у понеділок, 19 червня, виділив 560 мільйонів гривень на одноразові виплати постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він нагадав, що уряд уже виділив майже 2,5 млрд грн для забезпечення Півдня України питною водою, а також 980 млн грн – на виплати компенсацій людям, чиї будинки були пошкоджені або зруйновані внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

"Ще 560 млн грн підуть на одноразові виплати постраждалим. Сьогодні ж встановлюємо порядок виплати цієї одноразової матеріальної допомоги в розмірі 5 тис. грн для осіб, які мешкають у зоні підтоплення в Херсонській та Миколаївській областях", – написав Шмигаль.

У пресслужбі Мінреінтеграції уточнили, що після затвердження відповідного порядку постраждалі від наслідків підриву Каховської ГЕС зможуть отримати дві одноразові виплати: по 5000 грн від уряду та по 6600 грн від Міжнародної організації з міграції ООН.

У міністерстві наголосили, що люди, які з 6 червня виїхали із підтоплених районів тимчасово окупованої території Лівобережжя на підконтрольну Україні територію, також мають право на отримання цих виплат.

Автор: 

виплати (470) Кабмін (7764) Каховська ГЕС (125)


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Топ коментарі
+10
Да ви ********* це куркам на смех Холодилник коштує мін. 9200грв , пральня також , а ще є купа іншіх речей . Ссуки зелені
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19.06.2023 19:47
+7
Я в **** від щедрості
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19.06.2023 19:54
+6
Аж цілих 5К гривень,а Зе гніди на Майбахах і Мерсах кожен день їздять по ресторанам.
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19.06.2023 19:59
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Да ви ********* це куркам на смех Холодилник коштує мін. 9200грв , пральня також , а ще є купа іншіх речей . Ссуки зелені
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19.06.2023 19:47 Відповісти
це не зелені платят. це платники податків, ті гроші які наприклад би піти на збільшення пенсій чи зп медикам підуть постраждалим
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19.06.2023 21:28 Відповісти
Тааак, це не зелені. Зелені вміють тільки красти. Де ж їм платити...
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20.06.2023 13:44 Відповісти
Хочете, щоб у воюючий краiнi вам платили компенсацii як у Европi Може вам ще й дома будувати?

Дякуйте що вас на шиi тягнуть, а тот тут вже деякi заспiвали про вiдновлення хат. У мене особисто нiколи в життi бiльше 1.500 доларiв не було, а тобi тут виклади евроремонт.

Адекватнiсть деяких людей зашкалила.

Що ще? Кофе в лiжко прописано в коституцii? Одна справа - пiдтримати щоб штани не злiзли, а iнше - зробити дорогущий ремонт у той час, коли багато людей хлiба не може наiстися. Тому, дорога туди 👈

Пральню йому! А машинку дешеву та руками вiджимати? А старий холодильник щоб макарони не скисли? 😠
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20.06.2023 01:33 Відповісти
Щомісяця країна витрачає 70 млрд гривень на виплати військовим, ЗСУ жеруть величезні ресурси держави. Чому не можна одноразово хоча б 5 мільярдів дати постраждалим в Херсонській області?

https://biz.censor.net/comments/locate/3425621/019212db-49ae-7295-af6a-8eda906aefb0
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20.06.2023 12:24 Відповісти
Я в **** від щедрості
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19.06.2023 19:54 Відповісти
Аж цілих 5К гривень,а Зе гніди на Майбахах і Мерсах кожен день їздять по ресторанам.
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19.06.2023 19:59 Відповісти
В київську кафешку з'їздити разок?
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19.06.2023 20:22 Відповісти
Ау,Гетьманцев,этих гусей ощипывать не будешь?
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19.06.2023 21:12 Відповісти
120 євро на відновлення житла? При цінах на матеріали і будівельні роботи як у Європі?
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19.06.2023 23:08 Відповісти
а якi '' євро на відновлення житла'' отримали бiженцi? Якi повнiстю без хати залишилися? Нуль. Так i бомжують.
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20.06.2023 02:18 Відповісти
5 000 гривень??? 5 000 гривень! ...матюки...., матюки.... Та блін, як бриляр, скажу, це середні вартість 5-7 солом"яних брилів. ...матюки..., матюки... зелена сволота. " я Вам нічего не должен".
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19.06.2023 23:41 Відповісти
Серйозно??? По 5 тис гривен???? Нехай зелене ла"но засуне у любий отвір собі. Крадуть міліарди, а людям..... Навибирали гниди!
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20.06.2023 05:43 Відповісти
ось i гарно. Багато людей живуть на тищу гривень в мiсяць. Скоро будуть плiснявий хлiб шукати в вашiй мусорцi. Дякую за подурунок заможному пану.
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20.06.2023 11:43 Відповісти
5 тисяч одноразова виплата. Це не є нормальним.
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20.06.2023 12:21 Відповісти
Так, треба бiльше. Але iдея в тому, що йому зараз тi грошi не потрiбнi так як вони потрiбнi багатьом людям у дуже скрутному становищi.
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20.06.2023 18:41 Відповісти
Так, треба бiльше. Але iдея в тому, що йому зараз тi грошi не потрiбнi так як вони потрiбнi багатьом людям у дуже скрутному становищi.

Той, йому реально пагано скаже "о, гарно, дайте менi ту допомогу, менi як раз треба сплатити за свiтло, бо вiдрiжуть i у мене не буде роботи. Зараз менi цi гроши потрiбнi! На а потiм ще поборемося за добавку, бо то було замало."

Але людина показала що не так вже й скрутно, зовсiм вiдмовилися вiд допомоги. Тi кому реально треба, тому будь якi 100 гривень допоможуть. Вони не будуть чекати, доки iм вiдрiжуть свiтло тому що вони розлютилися та вiдчули несправедливiсть.

Ну й гарно! Комусь iншому цi кошти змiнять життя на краще, дякую!
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20.06.2023 18:50 Відповісти
Це якщо половину не вкрасти
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20.06.2023 09:56 Відповісти
да депутат на обед больше прожирает, давайте еще повоюем, разобем все дома и перейдем жить в землянки
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20.06.2023 15:28 Відповісти
проститутка вокзальная столько за ночь имеет
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20.06.2023 15:30 Відповісти
Це сплата водієві, щоб довіз до кладовища?
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22.06.2023 17:54 Відповісти
це пенсу на 3 мiсяцi поiсти, це не на вiдбудовування хат. Чи як тут один писав "Холодилник коштує мін. 9200грв , пральня також , а ще є купа іншіх речей ."'
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22.06.2023 20:20 Відповісти

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