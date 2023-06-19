Аеропорт "Бориспіль" хоче замовити прибирання непрацюючих терміналів за 52 мільйони

Аеропорт "Бориспіль" хоче замовити комплексне прибирання непрацюючих терміналів та паркінгу на майже 52 млн грн.

Інформація про це розміщена у системі Prozorro 15 червня, передає avianews.com.

Згідно з тендерною документацією, з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року переможець торгів повинен буде прибирати місця загального користування та виробничі приміщення в аеровокзалі, паркінгу та інших об'єктах аеропорту.

Завдання також включає прибирання VIP-залу та бізнес-залів у непрацюючих терміналах D і F, миття фасадів аеровокзального комплексу та паркінгу, очищення дахів будівель аеропорту від льоду та бурульок.

У тендері додатково зазначено, що переможець торгів повинен буде прибирати у терміналах та інших будівлях аеропорту "Бориспіль" 800 унітазів, 831 умивальник, 233 пісуари та 167 душових.

Прийом заявок від учасників торгів аеропорт "Бориспіль" завершить 28 червня, а аукціон із визначення ціни відбудеться вже 29 червня. Під час торгів вартість послуг з прибирання може знизитися, якщо хтось із учасників зробить знижку від очікуваної ціни.

Аеропорт "Бориспіль" не працює на прийом та відправлення пасажирських рейсів з 24 лютого 2022 року, коли розпочалося російське вторгнення в Україну. Підприємство зараз фактично перебуває у режимі простою.