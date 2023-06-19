Держмитслужба пояснила деталі пропуску через кордон безпілотників та їх частин для потреб ЗСУ

Державна митна служба роз’яснила питання, пов’язані з необхідністю отримання дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання, а також питання, пов’язані з необхідністю сплати митних платежів.

"Одними з найпоширеніших запитань до Держмитслужби під час здійснення митного оформлення БПЛА та їх частин є питання, пов'язані з необхідністю отримання дозвільних документів Державної служби експортного контролю України на імпорт товарів військового призначення та подвійного використання, а також питання, пов’язані з необхідністю сплати митних платежів. Таким чином, надаємо відповідні роз’яснення", – сказано в повідомленні Державної митної служби.

Так, без дозвільних документів Державної служби експортного контролю України здійснюється:

імпорт і тимчасове ввезення безпілотних літальних апаратів та їх частин, що наведені у позиціях "9А012.а" та "9А112" Єдиного списку товарів подвійного використання, наведеного у додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою КМУ від 28 січня 2004 року №86.

на період дії воєнного стану імпорт безпілотних літальних апаратів та їх частин, наведених у додатку до постанови КМУ від 9 грудня 2022 року №1378 "Про перелік товарів, на міжнародні передачі (імпорт) яких не поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" у період воєнного стану на території України".

Виняток становить, якщо умовою поставки таких товарів в Україну є оформлення українською стороною державних гарантій або товари, визначені розділом 1 додатка до цієї постанови №1378, містять у своєму складі виріб, віднесений до позицій ML1.a, ML1.b, ML1.c, ML2.a, ML4.a додатка до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20 листопада 2003 року №1807.

Також, оскільки велика кількість товарів для ЗСУ ввозиться в Україну в якості гуманітарної допомоги, то згідно з абзацом першим пункту 1 постанови КМУ від 1 березня 2022 року №174 "Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану" на період дії воєнного стану, ввезення в Україну в якості гуманітарної допомоги, безпілотних літальних апаратів цивільного призначення та подвійного використання здійснюється:

за місцем перетину митного кордону України за умови подання до митних органів в паперовій або електронній формі декларації (за формою згідно з додатком 1 до зазначеної постанови КМУ №174), заповненої особою, що перевозить відповідний товар;

без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів, зазначених у абзаці п’ятому цього пункту.

Ввезення у якості гуманітарної допомоги безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) військового призначення, здійснюється:

за наявності подання до митних органів декларації та гарантійного листа кінцевого користувача товарів, форма якого, наведена у додатку 3 до зазначеної постанови КМУ №174.

Відповідно до частини восьмої статті 287 Кодексу звільняються від оподаткування ввізним митом складові (матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектувальні вироби), що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту для використання у виробництві товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 закону України "Про оборонні закупівлі", якщо замовником такої продукції є державний замовник у сфері оборони, визначений Кабінетом міністрів України, зокрема, за такими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД 8807 10 00, 8807 20 00 та 8807 30 00 (запчастини до безпілотних літальних апаратів).

Згідно з підпунктом 13 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України до 1 січня 2025 року тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщенні в митний режим імпорту – товари, які ввозяться суб’єктами літакобудування, що підпадають під дію статті 2 закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості", зокрема, за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД 8807 10 00, 8807 20 00, 8807 30 00, 8807 90 90 (запчастини до безпілотних літальних апаратів).

Пунктом 4(1) розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу регламентовано, що на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства звільняються від оподаткування ввізним митом, зокрема, безпілотні літальні апарати без озброєння та їх частини, що класифікуються у товарних позиціях 8806, 8807 згідно з УКТ ЗЕД.

"Також наголошуємо, що розуміючи важливість оперативного пропуску через митний кордон України БПЛА та їх частин, необхідних для забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, Держмитслужба в межах своєї компетенції здійснює заходи щодо недопущення затримок під час здійснення митних формальностей з такими товарами військового призначення та подвійного використання", – додали в Держмитслужбі.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка має максимально спростити імпорт безпілотних літальних апаратів та комплектуючих для їх виробництва в Україні. Зокрема, в перелік товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю додали, зокрема, БпЛА та їх комплектуючі.

Своєю чергою Верховна Рада ухвалила закони, що передбачають звільнення від сплати ПДВ та мита при ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів, коптерів, тепловізорів та низки інших товарів на період воєнного стану.