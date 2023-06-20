Багато західного озброєння, що надходило в Україну, було в непридатному стані, – NYT

У межах забезпечення Збройних Сил України після початку повномасштабної війни багато зразків західної зброї, що надходила, була непридатною, а частина проплачених поставок так і не була виконана.

Про це пише The New York Times із посиланням на українських та західних посадовців, передає Укрінформ.

"Ми мали випадки, коли ми сплачували гроші, але не отримували (зброї, – ред.)", – цитує газета заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова.

За його словами, уряд проаналізував закупівлі, проведені впродовж минулих місяців, та виключив проблемних підрядників із подальшої роботи. Двоє людей, які брали участь у виконанні збройних контрактів для України, повідомили, що частину нестачі згодом було доставлено, а в інших випадках брокери повернули гроші.

При цьому видання називає "шаленими" обсяги поставок західної зброї в Україну та зазначає, що проблеми в таких ситуаціях неминучі.

Зокрема, частина платформ, що відправлялися в Україну, були в непридатному стані, хоча в документах значилося, що озброєння готове до бойового застосування. Деякі зразки згодилися тільки на запчастини для інших систем. За даними видання, зараз близько 30% арсеналу, переданого ЗСУ, перебуває в ремонті, що є високим показником для країни, яка веде активні контрнаступальні дії.

Один із прикладів проблемних поставок – передача 33 самохідних гаубиць італійським урядом.

В Італії підтвердили, що ці машини потребували капітального ремонту, який забезпечував американський підрядник Ultra Defence Corporation. Однак коли українці отримали першу партію відновлених машин, вони були "непридатними для виконання бойових завдань", цитує газета офіційний документ Міноборони України.

У Києві поскаржилися на неякісне виконання ремонтних робіт, і з цього приводу в Пентагоні відкрили розслідування.

Видання зазначає, що українські чиновники здебільшого утримуються від скарг на несправну подаровану техніку.

"Були проблеми з якістю деяких гаубиць, але ми повинні мати на увазі, що це було подарунком", – зазначив у цьому зв’язку Гаврилов.

Крім того, видання звертає увагу на інший випадок, коли зброю Україні передавали США. Із доповіді генерального інспектора Пентагона стало відомо, що минулого літа підрозділ армії США у Кувейті отримав наказ відправити в Україну 29 Humvee. І хоч його командири перед цим рапортували, що всі машини, крім однієї, були "цілком придатні для виконання місії", перевірка показала, що 26 із них мали серйозні поломки.

За короткий час підрядники відремонтували трансмісії, замінили батареї, усунули витоки рідини, зламані фари тощо та заявили, всі 29 машин готові до відправки в Україну. Однак коли машини дісталися Польщі, було виявлено, що шини на 25 із них були гнилими. Знадобився майже місяць, щоби знайти достатню кількість шин для заміни, що "затримало доставку іншого обладнання в Україну та потребувало значних зусиль та часу", йдеться у звіті Пентагона.

Подібна ситуація сталась і з гаубицями M777, які мали бути відправлені в Україну за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. Як виявилося, вони "потребували серйозного технічного обслуговування", а одна з них була в такому поганому стані, що "вбила б когось" під час її використання.

У січні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про заплановану передачу Україні самохідних гаубиць AS-90, у тому числі тих, що були в "різного ступеня готовності". 12 із них потребували або відновлення, або використання на запчастини, йдеться в заяві британського Міноборони у березні.