Внаслідок ворожої атаки у Львові є влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Під час нічної ворожої атаки є влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львові.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації у Telegram.

"Попередньо: у Львові є влучання в об‘єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в ОВА уточнили, що близько 5 години ранку Львів атакували ворожі безпілотники типу "шахед".

"Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна", – додали в пресслужбі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 20 червня росіяни завдали удару іранськими баражуючими боєприпасами "Shahed-136/131" по військових та інфраструктурних об’єктах України. Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів, із яких 32 вдалось знищити.