Amazon, Hilton та ще 39 компаній обіцяють працевлаштувати 250 тисяч українських біженців у Європі

Понад 40 великих компаній, у тому числі Amazon, Hilton та Marriott, оголосили, що допоможуть знайти роботу тисячам українських біженців у Європі.

Як повідомляє благодійна організація Tent Partnership for Refugees, на зустрічі 19 червня у Парижі 41 компанія оголосила, що допоможе чверті мільйона біженців, які опинилися в Європі, насамперед – жінкам з України, знайти роботу або пройти курси і освоїти нову професію, передає ВВС.



Готельні мережі Hilton і Marriott International і ще кілька компаній пообіцяли прийняти на роботу 13 680 біженців, найбільші світові агенції з пошуку персоналу, зокрема Adecco, ManpowerGroup і Randstad зобов'язалися допомогти знайти роботу 152 тисячам біженців, а ще одна група великих фірм пообіцяла навчити новим професіям 86 тисяч біженців.



Лише тільки гігант інтернет-торгівлі Amazon обіцяє взяти на роботу до своїх відділень у Європі п'ять тисяч людей, при цьому стільки ж біженців фірма зобов'язалася прийняти на роботу до кінця 2024 року і в США.



У Європі у відділеннях Amazon працюють 200 тисяч людей; нові працівники займатимуться в основному виконанням замовлень на низовому рівні, але, як запевнив віцепрезидент компанії Джей Офорі Агбока, люди, які підвищуватимуть свою кваліфікацію, зможуть рухатися вгору кар'єрними сходами.



Благодійна організація Tent Partnership for Refugees займається координацією допомоги приватних компаній біженцям.

Під час зустрічі віцеголова Європейської комісії Маргарітіс Схінас сказав, що зараз надто багато з мільйонів біженців, які опинилися в Європі, не можуть знайти роботу.



"І це – незважаючи на наш постійний брак кваліфікованої робочої сили, їхній високий рівень освіченості, бажання заробляти на життя та наявність дозволів на працевлаштування у межах директиви ЄС про тимчасовий захист", – наголосив він.



За його словами, ця безпрецедентна допомога з боку бізнесу по всьому континенту допоможе десяткам тисяч українок забезпечити себе та своїх рідних в Україні.



У країнах Західної та Центральної Європи зараз, за оцінками ООН, перебувають близько 6 мільйонів українських біженців, і переважна більшість із них – жінки з дітьми.