Законопроєкт про повернення довоєнних податків обговорили на робочій групі. Що вирішили

Законопроєкт 8401 про повернення довоєнного податкового режиму обговорили на робочій групі.

Про це повідомляють голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та його заступник Ярослав Железняк.

Зазначається, що розглядати проєкт закону до другого читання комітет буде 21 червня.

Саму спеціальну спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% скасують з 1 серпня, а не з 1 липня, як оголошувалося раніше.

За словами Гетманцева, найскладніше і найболючіше питання – відновлення перевірок. Під час робочої групи сторони знайшли критерії, які упереджують сумлінний бізнес від проведення перевірок:

рівень сплати податку на прибуток нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

рівень сплати ПДВ нижчий на 50% та більше за середньогалузевий;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську більше ніж у два рази;

заробітна плата, нарахована/виплачена податковим агентом, менша середньої по регіону у відповідній галузі;

загальна сума витрат підприємницької діяльності 75% або більше загальнорічного оподатковуваного доходу, за умови, що сума задекларованого доходу становить 10 млн грн і більше.

Відповідні критерії обраховуються за підсумками 2021 року.

Щодо питання застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО) підтримали позицію малого торговельного бізнесу щодо необхідності спрощення форми чеку та зменшення штрафів. Зокрема, для малого бізнесу (ФОП другої та третьої груп) штрафи за порушення правил РРО на наступні два роки будуть зменшені – до 25% і 50% відповідно.

Водночас передбачено норму щодо неможливості штрафувати за порушення правил застосування РРО "заднім числом" – з 1 січня 2022 року до 1 серпня 2023 року.

Також погодили редакцію щодо залишення мораторію перевірок для прифронтових територій.

Крім того, було внесено норми щодо продовження термінів реєстрації волонтерів та уточнили норми переходу з 2% для платників ПДВ.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося. Пізніше очільник комітету Данило Гетманцев уточнив, що ці норми запрацюють з 1 серпня.

Відповідний законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.