Банки за місяць видали кредитів під держгарантії на портфельній основі ще на 4 мільярди
У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 23 642 кредити на понад 78 млрд грн.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, станом на початок травня 29 банків-кредиторів обслуговують 17 374 кредити на суму 54,39 млрд грн.
Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 26,5 млрд грн. Це близько 73 % від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд грн).
При цьому в травні 2023 року укладено 987 кредитних договорів на суму 4,33 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,36 млрд грн.
За кількістю кредитів лідирує "Приватбанк" – наразі обслуговується 12 344 кредити на загальну суму 18,86 млрд грн, що становить 78% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ "Ощадбанк" – 2 238 кредитів на 9,01 млрд грн (відповідно – 74% від ліміту банку).
Найбільший обсяг кредитів обслуговується:
- у Києві – 1 148 кредити на суму 4,23 млрд грн;
- у Дніпропетровській області – 1 544 кредити на 3,99 млрд грн;
- в Одеській області – 1 241 кредит на 3,92 млрд грн;
- у Львівській – 1 439 кредитів на 3,45 млрд грн.
За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах як сільське господарство, оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів та переробна промисловість.
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