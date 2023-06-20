В аеропорту "Бориспіль" пояснили, чому хочуть замовити прибирання непрацюючих терміналів за 52 мільйони

У міжнародному ааеропорту "Бориспіль" пояснили закупівлю послуг на прибирання непрацюючих терміналів за 52 млн грн.

Як наголосили в пресслужбі, хоч летовище наразі й перебуває у простої, є необхідність у прибиранні низки приміщень, оскільки "у дуже малому відсотковому відношенні аеропорт функціонує".

"Незважаючи на те, що аеропорт на час військового стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні, аеропорт функціонує", – йдеться у повідомленні.

Як наголошують в аеропорту, згідно з умовами тендерної документації, вимоги щодо щоденного, цілодобового та безперервного надання послуг не застосовуються в період дії воєнного стану. Надання послуг починається на підставі письмової заявки від аеропорту.

"Тобто, якщо аеропорт не матиме потреби в прибиранні як в цілому, так і стосовно окремих приміщень, то письмова заявка не буде надаватися, відповідно кошти не будуть витрачатися", – додали в "Борисполі".

Зазначається, що підтвердженням є фіксація в тендерній документації права аеропорту зменшувати обсяг закупівлі послуг у разі виробничої потреби та відсутність обов’язку замовляти послуги в повному обсязі за кожною групою прибирання.

У держпідприємстві додали, що аеропорт є державним підприємством і керується вимогами чинного законодавства з питань публічних закупівель, отже до надання послуг має підготуватися завчасно, провівши всі необхідні процедури.

Як пояснюється, тендерні процедури займають певний проміжок часу, тендери можуть не відбуватися з першого разу і аеропорт може опинитись під загрозою неможливості утримувати свої приміщення в належному стані.

У Борисполі наголосили, що попередня процедура є запорукою нормального функціонування підприємства та швидкого відновлення операційної діяльності аеропорту після перемоги України.

Як повідомлялося, аеропорт "Бориспіль" хоче замовити комплексне прибирання непрацюючих терміналів та паркінгу на майже 52 млн грн. Згідно з тендерною документацією, з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року переможець відповідного тендеру повинен буде прибирати місця загального користування та виробничі приміщення в аеровокзалі, паркінгу та інших об'єктах аеропорту.

Завдання також включає прибирання VIP-залу та бізнес-залів у непрацюючих терміналах D і F, миття фасадів аеровокзального комплексу та паркінгу, очищення дахів будівель аеропорту від льоду та бурульок.