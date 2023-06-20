Зеленський підписав закони про податкові пільги на імпорт комплектуючих для безпілотників

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалені Верховною Радою законопроєкти про скасування податку на додану вартість та ввізного мита на комплектуючі для виробництва дронів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров у Telegram.

Як він пояснив, тепер імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану.

"Це наступний крок до масштабування виробництва дронів. Просто зараз Силам оборони потрібні тисячі безпілотників. Продовжуємо робити все, щоб наші воїни отримали більше дронів на фронт", – наголосив віцепрем’єр.

Як повідомлялося, 29 травня Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від ПДВ та ввізного мита складові БПЛА. Зокрема, на час дії військового стану від ПДВ та ввізного мита звільняються складові безпілотників, які підприємства ввозять для власної діяльності для виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.