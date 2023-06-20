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Новини
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Блокада портів і відтік кадрів: Washington Post розповів, що заважає розвиватися українській металургії

запоріжсталь

Внаслідок військової агресії РФ українські металургійні підприємства стикаються із втратою традиційних експортних маршрутів через блокаду портів та нестачею кадрів.

Ситуація у сталеливарній промисловості значною мірою віддзеркалює більші труднощі, які випали на долю української промисловості, пише Washington Post.

До російського вторгнення Україна була одним із найбільших у світі постачальників чавуну та сталі, на чорні метали припадала приблизно третина українського експорту, у цій галузі прямо чи опосередковано працювали понад 560 тисяч осіб. Лише на металургійних комбінатах "Метінвесту" в окупованому Маріуполі, зруйнованому російськими військами, працювало близько 35 000 осіб.

Металургійні заводи, які все ще працюють на території України, мають інші проблеми. Через війну вони відрізані від залізорудних підприємств, які раніше були їхніми постачальниками, і зіткнулися з віяловими відключеннями електроенергії через атаки росіян на об'єкти енергетики.

Але навіть коли можна виробляти сталь, російська блокада українських портів означає втрату доступу до міжнародних морських перевезень. Наразі українську сталь доводиться експортувати залізницею зі значними витратами, що обмежує продажі.

"Те, що зараз роблять росіяни, називається дуже простим словом – піратство", – коментує генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

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Крім того, металургійні комбінати, що продовжують працювати, стикаються з нестачею кадрів.

Так, до початку вторгнення на "Запоріжсталі" працювало близько 10 000 людей. Торік тисячу працівників мобілізували до лав ЗСУ. Ще тисяча, переважно жінки чи чоловіки з сім'ями, поїхали. "Метінвест" сподівався працевлаштувати на "Запоріжсталі" як мінімум 6000 працівників, що виїхали з його підприємств у Маріуполі, але подали заявки лише половина від цієї кількості.

У довгостроковій перспективі кадри, ймовірно, стануть значною проблемою для "Запоріжсталі". Керівництво комбінату визнає, що вже зараз важко заповнити деякі вакансії через нестачу кваліфікованих спеціалістів у регіоні.

Через ці причини від початку війни "Запоріжсталь" працювала не більш ніж на 70% потужності. Нині працюють лише дві з чотирьох печей (ще одна на невеликому ремонті), тому виробництво ще менше.

"Ми втратили дуже багато клієнтів", – визнає генеральний директор комбінату Роман Слободянюк.

Водночас Росія продовжує постачати сировину для металургійних заводів у ЄС, адже російська сталь перебуває під санкціями, але залізна руда – ні.

"Сьогодні основним постачальником сталеливарної промисловості Європи є Росія. Дивно, правда? Це має бути Україна", – зауважив виконавчий директор GMK Center Станіслав Зінченко.

Автор: 

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Топ коментарі
+5
Відтік кадрів))) Та всі втечуть як кордони відкриють - професіонали так точно. ЗЕ влада успушно пункт за пуктом знищує націю. Професіонал роботу найде завжди - нашо йому ця дічь.
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20.06.2023 13:53
+5
Зато наши сказочники из квартального дурдома уже понаписовали в программе про ожидаемый рост металлургии до 80 млн.тон в год. При двух разрушенных в хлам комбинатах.
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20.06.2023 14:00
+1
А что, не ожидали оттока кадров, когда требовали войны до победы?
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20.06.2023 14:21
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Відтік кадрів))) Та всі втечуть як кордони відкриють - професіонали так точно. ЗЕ влада успушно пункт за пуктом знищує націю. Професіонал роботу найде завжди - нашо йому ця дічь.
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20.06.2023 13:53 Відповісти
з Запоріжсталі, казав робітник звідти, ще на початку війни, виїхало дуже багато робітників, через окуповані території.
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20.06.2023 14:15 Відповісти
Бідний АХМЕТОВ!

Його бізнес постраждав…

Стаття заказна. Піар виключно рената.

Україна згадуються для прикриття основного тези- Захід, дайте мені грошей.
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20.06.2023 14:19 Відповісти
А что, не ожидали оттока кадров, когда требовали войны до победы?
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20.06.2023 14:21 Відповісти
без перемоги тут не буде нікого. Бо тоді вічна війна а в вічній війні можуть жити може 1-2 млн не більше, і х економіки тут буде Афганістан - стадо кіз і все
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20.06.2023 14:29 Відповісти
Это всё и так уже есть, а победы и близко не видно.
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20.06.2023 14:31 Відповісти
Дима, не сци. Победа Украины обязательно будет.

Смерть кацапским захватчикам!
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20.06.2023 16:40 Відповісти
Зато наши сказочники из квартального дурдома уже понаписовали в программе про ожидаемый рост металлургии до 80 млн.тон в год. При двух разрушенных в хлам комбинатах.
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20.06.2023 14:00 Відповісти
Генітальна податкова система заважала розвитку підприємств з обробки металу,тому було вигідніше вивозити металобрухт .Навіть демпінгуючи,сенс був в отриманні валюти. А конструктивні елементи завозили з Польщі,Китаю тощо....Мавп'ячий бізнес.
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20.06.2023 14:00 Відповісти
А я завжди гадав, що розвиватися заважають власники цих підприємств...
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20.06.2023 14:14 Відповісти
"АрселорМиттал Кривой Рог" после визитов СБУ выводит валюту из Украины и прекращает инвестиции.

Понедельник, 9 сентября 2019
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20.06.2023 14:22 Відповісти
Да, помню.
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20.06.2023 21:03 Відповісти
Це не «українська металургія».

Це приватні власники з невизначеним громадянством. Переважно, АХМЕТОВ.

Беня мае три паспорти. Які паспорти мае Ренат - невідомо.
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20.06.2023 14:26 Відповісти
На станках и печах там тоже работают только Беня и Ахметов? С подобных предприятий кормятся экономики целых городов.
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20.06.2023 14:33 Відповісти
Ага, ага. АХМЕТОВ -«кормилец»!?!

Он « работодатель»- целуйте ему ножки!

Он « эффективный менеджер».

И « борец с коррупцией»- бывший депутат Ради и член Комитета по борьбе с организованную преступностью.

Это рыжая **** должна сидеть в украинской тюрьме за то, что вместе с Януковичем подожгла Донбас и начала эту войну.
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20.06.2023 14:48 Відповісти

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