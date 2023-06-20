НАЗК внесло до переліку спонсорів війни найбільшого китайського виробника обладнання для видобутку нафти та газу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни Kerui Group – найбільшу китайську промислову групу, що займається дослідженнями, розробкою та виробництвом нафтового та газового обладнання.

Ця компанія не лише продовжила постачати свою продукцію у РФ після повномасштабного вторгнення в Україну, а й посилила співпрацю з державою-агресором, збільшивши об’єми експорту у 2022 році майже у 8,5 раза, повідомляє пресслужба Нацагентства.

Компанія Kerui займає лідерські позиції на глобальному ринку виробників нафтогазового обладнання, її продукція постачається на нафтові та газові родовища у більш ніж 80 країн і регіонів світу. Клієнтами компанії є такі глобальні бренди, як Saudi Aramco, Shell та інші.

За даними НАЗК, у Росії Kerui працює з 1999 року, але почала значно нарощувати свою присутність саме у 2014 році, після введення перших заборон на постачання західного нафтогазового обладнання. У квітні 2015 року Kerui навіть повідомила про готовність почати постачання обладнання до анексованого Криму.

Серед російських клієнтів Kerui – підсанкційні "Газпром" та "Лукойл". У червні 2016 року, під час візиту президента РФ володимира путіна до Китаю, Kerui підписала меморандум про стратегічне співробітництво з компанією "Роснєфть".

Після 24 лютого 2022 року об’єм постачання Kerui в рф зріс у 8,5 раза та сягнув 5500 тисяч тонн продукції. У жовтні 2022 року офіційний представник Kerui у РФ та ТОВ "Газпром бурение" підписали угоду про співпрацю та стратегічне партнерство.

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Як повідомлялося, наприкінці березня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло Mondelez International до списку міжнародних спонсорів війни. НАЗК пояснило це рішення тим, що Mondelez в умовах війни не тільки продовжує працювати на російському ринку, а й ефективно просуває свою продукцію в торгових мережах та виводить на ринок новинки.

Через це компанія стикається з бойкотом своєї продукції у Скандинавії і змушена шукати підтримки у влади Норвегії та Швеції.

Нагадаємо, Mondelez International – один із найбільших світових виробників снеків та кондитерських виробів, що працює більш ніж у 160 країнах. Бізнес Mondelez в Україні представлений ПАТ "Монделіс Україна". До складу компанії в Україні входять Тростянецька кондитерська фабрика, яка зазнала значних руйнувань через російське вторгнення, а також дочірнє підприємство ТОВ "Чіпси Люкс".

"Монделіс Україна" реалізує продукцію в Україні під торговими марками "Корона", Milka, "Ведмедик Барні", Tuc, "Belvita!" Доброго ранку!", "Люкс", Halls, Dirol, Picnic.