Єврокомісія пропонує виділити Україні 50 мільярдів євро на наступних чотири роки, – фон дер Ляєн

Європейська комісія пропонує зарезервувати для України на наступні чотири роки у бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро.

Про це під час пресконференції заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Інтерфакс-Україна.

"Для України ми пропонуємо фінансовий резерв на наступні чотири роки 50 млрд євро. Це включає як запозичення, так і гранти. Цей резерв надасть перспективи для наших партнерів в Україні, передбачуваність, а також простимулює інших донорів", – зазначила вона.



За її словами, цей фінансовий резерв дозволить ЄС "калібрувати нашу фінансову підтримку відповідно до розвитку ситуації на місцях, тому що ми знаємо, що війна вимагає від нас надзвичайної гнучкості".



Очільниця ЄК також нагадала, що станом на сьогодні загальна фінансова допомога Україні від ЄС уже склала 30 млрд євро, що раніше не було передбачено бюджетом ЄС.

Раніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що цей пакет допомоги має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, а також із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури.

Крім того, гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи, направлені для покращення верховенства права та боротьбу з корупцією.