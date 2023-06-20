Влада Києва відхилила вже п’яту петицію про відновлення руху транспорту під час повітряних тривог

Київська влада відмовилася підтримати вже п’яту петицію із закликом відновити рух громадського транспорту під час повітряних тривог.

Про це йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

"Рішення Ради оборони міста Києва ухвалювалося з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці та буде переглянуте виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відповідний аналіз та оцінка здійснюються на постійній основі", – йдеться у відповіді мера столиці.

Кличко також нагадав, що призупинення роботи комунального транспорту під час повітряної тривоги не створює для пасажирів жодних додаткових витрат, оскільки після її завершення вони можуть скористатися заздалегідь оплаченими проїзними документами.

Як повідомлялося, у березні одразу три петиції на сайті Київради із закликом скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги у Києві набрали необхідні для розгляду голоси. Ще одна петиція на цю тему набрала необхідні голоси у квітні. Однак влада Києва відмовилася підтримати всі чотири петиції.

29 травня п'ята петиція із закликом відновити рух наземного громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві набрала необхідну кількість голосів.