На одному з найбільших порохових заводі у Росії стався вибух, є загиблі та поранені (оновлено)

У будівлі Тамбовського порохового заводу стався вибух, загинуло четверо людей, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє російське пропагандистське інформагентство ТАСС.

За даними місцевих ЗМІ, регіональне відділення МНС Росії повідомило про "хлопок з подальшим горінням" на Тамбовському пороховому заводі, що розташований у Котовську.

На місце події виїхав голова Тамбовської області Максим Єгоров. Згодом він заявив, що причиною вибуху став "людський фактор", передає РБК.

"Однозначно заявляю: це не теракт. На жаль, є людські жертви", – запевнив російський чиновник.

За даними російських телеграм-каналів, крім чотирьох загиблих, ще 12 працівників заводу постраждали, один із робітників перебуває у вкрай тяжкому стані.

Нагадаємо, Тамбовський пороховий завод є одним з найбільших підприємств промисловості боєприпасів і спецхімії у Росії. Підприємство виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем усіх калібрів, є основним постачальником бронебійних снарядів для танків, а за окремими марками порохів – це єдиний виробник у Російській Федерації.