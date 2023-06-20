Збитки "Укрзалізниці" на 200 мільйонів: Голова фракції партії Тимошенко у Полтавській облраді вийшов під заставу

За голову фракції "Батьківщина" у Полтавській облраді та власника банку "Український капітал" Сергія Бєлашова внесли 30 млн грн застави, які Вищий антикорупційний суд визначив як альтернативу триманню під вартою.

Про це повідомляє "Слово і діло" із посиланням на джерела в антикорупційних органах.

За їхніми словами, кошти внесли ще минулого тижня і Бєлашов вийшов з-під варти. Водночас на нього поклали низку обов'язків, у тому числі він має утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, 11 червня Вищий антикорупційний суд арештував Бєлашова із альтернативою внесення 30 млн грн застави. Його підозрюють у причетності до заволодіння майже 204 млн грн філії "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця".

Крім Бєлашова про підозру у цій справі також повідомили колишнім директорам філії ЦЗВ Віталію Цвігуну та Євгену Нікітіну.

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За версією слідства, в період грудня 2016 - лютого 2020 років філія "Центр забезпечення виробництва" придбала за завищеною на майже 204 млн грн ціною природній газ у приватних компаній ТОВ "Юг-Газ" та ТОВ "Скела Терциум", які належать оточенню Бєлашова.

Раніше у цій справі пішов на угоду про визнання винуватості колишній начальник відділу складського обліку палива управління обліку нафтопродуктів та складського господарства філії ЦЗВ Володимир Скородинський. 7 квітня 2023 року Вищий антикорупційний суд угоду затвердив і призначив йому покарання у виді умовного позбавлення волі строком на 5 років із випробуванням протягом 2 років. Також його оштрафували на 17 тисяч грн та зобов'язали відшкодували 2 млн грн шкоди.

Ексдиректор філії ЦЗВ Віталій Цвігун намагався оскаржити рішення про затвердження угоди, оскільки нібито його можна ідентифікувати в тексті вироку. Проте 17 травня Апеляційна палата ВАКС у скарзі відмовила і залишила рішення без змін.