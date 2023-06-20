ЄС хоче заборонити європейським компаніям виробляти сучасні технології в Китаї, – ЗМІ
У Європейському Союзі готують пропозиції щодо заборони європейському бізнесу виготовляти найважливіші сучасні технології – як "суперкомп’ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми – у Китаї та подібних країнах.
Як пише Politico, європейська стратегія економічної безпеки, яку презентує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, окреслить плани Брюсселя щодо детальнішого регулювання правил інвестиції і торгівлі для європейських компаній в інших країнах світу, передає Європейська правда.
Лідери ЄС планують обговорити цей документ на найближчому саміті 29-30 червня.
У документі напряму не згадують Китай – йдеться про ризики "надмірної залежності від однієї країни, зокрема такої, з якою існують розбіжності в ціннісних питаннях, моделях та інтересах", але з контексту зрозуміло, що запобіжники спрямовані передусім проти КНР.
У проєкті документа, що є у розпорядженні видання, зазначається, що ЄС має запобігати зовнішнім інвестиціям у "найбільш передові технології, які можуть покращити військові та розвідувальні спроможності гравців, котрі можуть використати ці можливості для загроз міжнародному миру та безпеці", та гарантувати безпеку особливо важливої інформації.
ЄС пропонує посилити контроль у трьох сферах: за тим, які компанії з третіх країн купують стратегічно важливі підприємства та інфраструктурні об’єкти у ЄС; куди європейські компанії продають такі товари як зброя або шпигунське програмне забезпечення; куди інвестують європейські компанії.
Зараз експортний контроль – сфера відповідальності національних урядів. Так, раніше цього року Нідерланди під тиском США не дозволили продати обладнання для виробництва передових мікросхем до Китаю.
У новій стратегії Брюссель хоче створити нові механізми контролю за тим, щоби європейські компанії не виносили виробництво у стратегічно важливих галузях до ризикових країн та не включали до своїх ланцюжків постачання автократичні держави. Зокрема, йдеться про виробництво квантових комп’ютерів, штучного інтелекту і напівпровідників.
Як повідомлялося, у квітні Європарламент і країни-члени Євросоюзу погодили проєкт щодо розвитку в країнах союзу виробництва напівпровідників.
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Щороку Німеччина виділяє кілька мільярдів євро допомоги на розвиток. Кошти йдуть по всьому світу, наприклад у Марокко чи Йорданію.
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Для Китаю Майже 10 мільярдів євро допомоги на розвиток з 1979 року Згідно зі звітом, існують також проекти та програми федерального уряду, такі як поради щодо планування та впровадження фінансових реформ, щодо сталого управління лісами або програми навчання для китайських менеджерів.
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Deutschland leistet jährlich mehrere Milliarden Euro an Entwicklungshilfe. Die Gelder gehen in alle Welt, etwa nach Marokko oder Jordanien.
Für Cina
Fast 10 Milliarden Euro Entwicklungshilfe seit 1979
Hinzu kämen laut des Berichts Projekte und Programme der Bundesregierung, etwa Beratungen zur Planung und Umsetzung finanzieller Reformen, zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung oder Fortbildungsprogramme für chinesische Manager.