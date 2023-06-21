Влада Києва витратить 28 мільйонів гривень на поточний ремонт мосту біля метро "Лівобережна"
На Каховському шляхопроводі, що розташований на просп. Броварському біля ст. м. "Лівобережна", частково обмежено рух до 20 липня.
Як повідомили у пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор", на шляхопроводі розпочався поточний ремонт.
За даними у системі Prozorro, наприкінці квітня "Київавтодор" оголосив два тендери на ремонт цього шляхопроводу: окремо – у напрямку Броварів з очікуваною вартістю 2,97 млн грн, окремо – у напрямку Києві за 25,6 млн грн. Переможцем обох стало ТОВ "Укртрансміст", яке запропонувало виконати роботи за 28,35 млн грн.
Як повідомлялося, з 13 червня у Києві розпочинається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада. Підряд на виконання робіт за 920 мільйонів гривень отримало ТОВ "Ростдорстрой".
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