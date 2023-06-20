Країни G7 обіцяють посилити боротьбу з постачанням компонентів для російських ракет

Посли країн "Великої сімки" заявили, що посилять зусилля для позбавлення Росії доступу до компонентів, які використовуються для виробництва ракет, якими Росія обстрілює Україну.

"Посли G7 висловлюють підтримку усім українцям, які переживають постійну загрозу і руйнування від ракетних атак Росії. Ми подвоюємо наші зусилля, щоб позбавити Росію компонентів, які вона використовує для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі в Україні", – сказано в повідомленні японського головування у групі послів G7 у Києві.

Раніше повідомлялося, що Росія отримує чіпи та інші електронні компоненти, необхідні для виробництва зброї, через інші країни, тобто в обхід санкцій.