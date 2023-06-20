Україна до кінця року планує створити 20 центрів соціальної підтримки за ізраїльським зразком, – Мінсоцполітики

Україна до кінця 2023 року планує створити 20 центрів життєстійкості за ізраїльським зразком, де люди зможуть отримати необхідну соціальну підтримку.

"Те, що ми плануємо втілити, – це великі простори життєстійкості в кожній громаді України. Будь-яка людина, звернувшись у такі центри по допомогу і підтримку, зможе їх отримати. Ми бачимо ці осередки місцем сили цілої громади, яке б допомогло зорганізувати і скоординувати роботу різних соціальних інституцій", – зазначила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович за результатами ознайомлення з ізраїльським досвідом роботи центрів резильєнтності.

За словами Жолнович, досвід Ізраїлю засвідчив, наскільки важливою є групова терапія, робота з сім’ями та дітьми, психологічна підтримка саме на ранніх етапах, яка дозволяє уникнути подальшого загострення стану здоров’я, – все це Україна впроваджуватиме й на рівні своїх центрів життєстійкості.

Вона зазначила, що до кінця 2023 року заплановано облаштувати 20 центрів життєстійкості по Україні. На сьогодні вже розпочато проєктування такого центру в Ірпені – одному з міст, що найбільше постраждали внаслідок воєнної агресії Росії на Київщині. У перспективі максимальний план – 1500 таких центрів по всій Україні,.

"Для цього нам потрібно підготувати більше 7 тис. соціальних працівників, психологів, кейс-менеджерів. Тому будемо вдячні Ізраїлю за допомогу в навчанні наших працівників, побудові системної освіти", – резюмувала Жолнович.

Як зазначила перша леді Олена Зеленська, у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я, уже 2 тис. українських фахівців пройшли навчання в Ізраїльському центрі травми та стійкості NATAL: опановували допомогу після травматичних подій, в екстрених ситуаціях, роботу з ПТСР, із постраждалими від сексуального насильства, пацієнтами з ампутованими кінцівками.