В Україні запускають програму для підприємців та переселенців, які хочуть долучитися до відбудови

В Україні запускають безоплатну освітню програму Ukraine Rebuilding Task Force для внутрішньо переміщених осіб, підприємців, фахівців і керівників компаній та організацій, які долучатимуться до міжнародних проєктів із відбудови та реконструкції України.

Як ідеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, програма доступна на порталі "Дія.Бізнес".

Малий та середній бізнес навчатимуться будувати співпрацю з міжнародними компаніями, а також дізнаються, як шукати партнерів чи фінансування за кордоном.

Програма доступна для представників таких секторів, як архітектура та містопланування, інжиніринг, консалтинг і будівельна галузь. Також взяти участь можуть переселенці й жінки, які працюють або працювали у відповідних галузях.

Навчання відбуватиметься в онлайн-форматі та складатиметься з восьми навчальних модулів. Триватиме з вересня 2023 року до травня 2024 року.

Заповнити аплікаційну форму можна до 22 серпня 2023 року тут.

Програму Ukraine Rebuilding Task Force розроблено Visionest Institute (Естонія) та впроваджено у співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту.