Україна та Румунія домовилися про обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря

Україна та Румунія домовилися про постійний обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря.

Про це домовилися міністр довкілля на природних ресурсів України Руслан Стрілець та міністр навколишнього середовища, водних ресурсів та лісів Румунії Мірча Фечет домовилися про постійний обмін інформацією про екологічний стан Чорного моря.

"Це допоможе Україні фіксувати його забруднення внаслідок теракту. Пан Фечет запевнив, що усі дані моніторингу стану Чорного моря будуть постійно передаватися Україні", – сказано в повідомленні Міндовкілля.

"Терористичний акт росії на Каховській ГЕС точно відчують усі країни, які мають вихід до наших морів. Але понад усе це відчують наші сусіди – країни Причорноморського регіону", – наголосив Стрілець.

За інформацією Фечета, наразі Румунія не фіксує забруднення вод Чорного моря поблизу своїх берегів. Проте надалі країна будуь проводити відповідні моніторингові заходи.