Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на $3 мільярди (оновлено)

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про виділення великого пакету фінансової допомоги для України. Зокрема, держава бере на себе зобов’язання упродовж трьох років надати гарантії щодо кредитів на $3 млрд.

Про це він заявив під час відкриття Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я пишаюся тим, що сьогодні ми оголошуємо про багаторічне зобов'язання підтримувати економіку України. Протягом трьох років ми надамо гарантії щодо кредитів на суму $3 млрд. Ми також запускаємо новий технологічний міст між Великою Британією та Україною для залучення інвестицій та талантів, а також підтримки" зеленої" енергетики та багато іншого", – наголосив британський прем’єр.

Сунак додав, що МВФ також вкладає в Україну $15 млрд протягом наступних чотирьох років у межах зобов'язання G7 та її партнерів у розмірі $115 млрд.

Раніше пресслужба британського уряду анонсувала, що 21 червня Велика Британія надасть Україні великий пакет фінансової підтримки, який включатиме $3 млрд у виглядів кредитних гарантій від Світового банку та 240 млн фунтів двосторонньої допомоги.

Зазначалося, що фінансування буде спрямовано на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи витрати на роботу шкіл і лікарень.

Як наголосили в уряді, це "перший двосторонній пакет багаторічної податково-бюджетної допомоги, представлений країною G7, що підкреслює непохитну прихильність Великої Британії країні як зараз, так і в майбутньому".

Зазначається, що загалом невійськова допомога Великої Британії вже становить понад 4,7 млрд фунтів стерлінгів (майже $6 млрд), включаючи 4,1 млрд фунтів стерлінгів (понад 5,23 млрд доларів) у вигляді фіскальної підтримки та 640 млн фунтів стерлінгів (близько 817 млн доларів) у вигляді двосторонньої допомоги.

Очікується, що прем’єр-міністр Ріші Сунак також оголосить про виділення до $318 млн нового капіталу для Британського інституту фінансування розвитку (British International Investment).

Фінансування BII збільшить допомогу Великої Британії для України, включаючи розмінування, набори для надання допомоги при стихійних лихах, програми реформ і енергетичні проєкти. Понад половину фінансування BII буде використано для гуманітарної підтримки через таких партнерів, як ООН і Червоний Хрест.