"Укренерго" попередило про екстрені відключення світла у Києві та області через аварію (оновлено)

Через аварійну ситуацію на мережах НЕК "Укренерго" у Києві без світла опинилися 100 тисяч споживачів.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється", – йдеться у повідомленні.

За даними ДТЕК, екстрені відключення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів.

Відключення відбуваються також у Київській області. Зокрема, у Бучанському районі.

Як пізніше наголосили в "Укренерго", у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі.

"Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.