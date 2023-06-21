"Укренерго" попередило про екстрені відключення світла у Києві та області через аварію (оновлено)
Через аварійну ситуацію на мережах НЕК "Укренерго" у Києві без світла опинилися 100 тисяч споживачів.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
"На мережах НЕК "Укренерго" виникла аварійна ситуація. По Києву відключено 100 тис. споживачів. Причина та строки ліквідації аварійної ситуації уточнюється", – йдеться у повідомленні.
За даними ДТЕК, екстрені відключення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів.
Відключення відбуваються також у Київській області. Зокрема, у Бучанському районі.
Як пізніше наголосили в "Укренерго", у високовольтних мережах центрального регіону виникли ускладнення в роботі.
"Диспетчерський центр "Укренерго" застосував екстрені відключення в деяких районах Києва та Київській області, триває ліквідація наслідків аварійної ситуації", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням енергоживлення.
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