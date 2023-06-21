Посадовець "Укренерго" допомагав РФ готувати удари по підстанціях в п’яти областях, – СБУ

Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ, який збирав інформацію про місця розташування ключових електропідстанцій на території Харківської, Сумської, Полтавської, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляє пресцентр СБУ, зловмисника затримали у Харкові.

Ним виявився посадовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який очолював групу з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії.

Він також повідомляв ворогу про орієнтовну напругу енергооб’єктів та рівень їх пошкоджень після обстрілів.

"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та проведення повторних повітряних ударів по електричних підстанціях для повного знеструмлення 5 областей України", – йдеться у повідомленні.

Як з’ясувала СБУ, російська спецслужба завербувала чоловіка його ще задовго до початку повномасштабного вторгнення, перевела у "сплячий режим" та активувала вже після 24 лютого 2022 року.

Отримані відомості зрадник передавав окупантам через "зв’язкового", який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон, ноутбук і планшет із доказами злочинних дій.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.