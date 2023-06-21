Євросоюз покриє майже половину всіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, – фон дер Ляєн

Європейський Союз покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні її відновлення до 2027 року.

Про це овідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на міжнародній конференції, присвяченій відновленню України, у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.



"До 2027 року дефіцит в українській податковій системі становитиме близько 60 млрд євро. Потреби у швидкому відновленні становитимуть близько 50 млрд євро. Це означає, що, загалом, дефіцит становитиме 110 млрд євро до 2027 року. Саме тому вчора я запропонувала членам ЄС покрити 45% цього дефіциту. Це становить приблизно 50 млрд євро для України", – наголосила вона.



За її словами, це фінансування здійснюватиметься у вигляді європейських грантів, кредитів, а також за рахунок заморожених раніше російських активів.



"Ми працюватимемо з Україною стільки, скільки знадобиться. Сьогодні ми детально обговоримо планування інвестицій та реформ. Цей план може стати якорем для всіх міжнародних донорів. У нас має бути прогнозованість. Це допоможе нашій координації та максимізує наш вплив", – сказала фон дер Ляєн.



Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія запропонувала виділити Україні 50 млрд євро фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.