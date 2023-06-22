Розробник ChatGPT планує створити магазин додатків для продуктів зі штучним інтелектом, – ЗМІ

OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, планує запустити ринок, який дозволить розробникам продавати свої моделі штучного інтелекту, створені на основі його власної технології штучного інтелекту.

Як пише The Information із посиланням на джерела, корпоративні клієнти, які використовують ChatGPT, часто пристосовують технологію до своїх конкретних цілей, які варіюються від виявлення фінансового шахрайства з даних онлайн-транзакцій до відповідей на запитання про конкретні ринки на основі внутрішніх документів. Згідно з повідомленням, виробники таких моделей можуть пропонувати їх іншим компаніям через запропонований OpenAI ринок, передає Reuters.

Такий ринок міг би конкурувати з магазинами програм, якими керують деякі клієнти та технологічні партнери компанії, включно з Salesforce і Microsoft, і допомогти технології OpenAI охопити ширшу клієнтську базу.

Від моменту випуску наприкінці минулого року сотні компаній застосували ChatGPT для автоматизації завдань і підвищення ефективності. Компанії також поспішають запропонувати своїм клієнтам нові інструменти та можливості на основі розширених великих мовних моделей (LLM) програмного забезпечення ШІ.

Раніше повідомлялося, що OpenAI закликала до регулювання "надрозумних" штучних інтелектів, щоб захистити людство від ризику випадкового створення чогось, здатного його знищити.