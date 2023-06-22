Транзит російського газу через Україну можуть припинити до кінця 2024 року, – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з "Газпромом".

Про це він повідомив в інтервʼю Financial Times, додавши що продовження пʼятирічного транзитного контракту малоймовірне, передає Forbes.

За його словами, шанси Києва та Москви домовитися про продовження транзитного контракту, як це було у 2019 році, невеликі.

"Я справді не можу собі уявити, як це може бути у двосторонньому порядку. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок", – сказав Галущенко.

Транзит через Україну становить близько 5% від загальноєвропейського імпорту газу. За даними енергетичної консультаційної компанії ICIS, Австрія розраховує на російський газ, що поставляють транзитом через Україну, адже він становив половину імпорту енергоносія в травні, тоді як у Словаччині на цей трубопровід припадало 95% імпорту.

Водночас сіністр енергетики заявив, що Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення постачання, оскільки в минулому їй доводилося пристосовуватися до аналогічних скорочень за рахунок зниження попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути договір – як це сталося у 2019 році, коли делегація ЄС виступила посередником у тристоронніх переговорах із Росією та Україною, – аналітики кажуть, що це малоймовірно з огляду на складність переговорів із Москвою.

Єврокомісія відмовилася коментувати, чи спробує вона ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.

Поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року, угода забезпечує потоки російського газу через Україну до 2024 року. Відповідно до угоди російський "Газпром" погодився направити українським газопроводом щонайменше 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу на рік у період з 2021 по 2024 рік, що забезпечило б $7 млрд від транзиту.

Однак наразі Росія постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік, і Київ стверджує, що Москва недоплачує, незважаючи на договірне зобовʼязання щодо сплати повної плати за транзит незалежно від того, чи постачаються узгоджені обсяги газу.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який, як і раніше, постачає газ до Європи, був би "Турецький потік", на який у травні припадало трохи менше 3% імпорту газу до Європи.