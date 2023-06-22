БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Транзит російського газу через Україну можуть припинити до кінця 2024 року, – Галущенко

гтс

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що один з останніх шляхів, якими російський газ транспортують до Європи, можуть перекрити до кінця 2024 року, коли закінчиться термін дії контракту України з "Газпромом".

Про це він повідомив в інтервʼю Financial Times, додавши що продовження пʼятирічного транзитного контракту малоймовірне, передає Forbes.

За його словами, шанси Києва та Москви домовитися про продовження транзитного контракту, як це було у 2019 році, невеликі.

"Я справді не можу собі уявити, як це може бути у двосторонньому порядку. Я можу сказати вам, що ми готуємо нашу систему до скорочення поставок", – сказав Галущенко.

Транзит через Україну становить близько 5% від загальноєвропейського імпорту газу. За даними енергетичної консультаційної компанії ICIS, Австрія розраховує на російський газ, що поставляють транзитом через Україну, адже він становив половину імпорту енергоносія в травні, тоді як у Словаччині на цей трубопровід припадало 95% імпорту.

Водночас сіністр енергетики заявив, що Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення постачання, оскільки в минулому їй доводилося пристосовуватися до аналогічних скорочень за рахунок зниження попиту та пошуку альтернативних джерел імпорту, таких як скраплений природний газ.

Хоча Галущенко припустив, що європейські політики можуть захотіти переглянути договір – як це сталося у 2019 році, коли делегація ЄС виступила посередником у тристоронніх переговорах із Росією та Україною, – аналітики кажуть, що це малоймовірно з огляду на складність переговорів із Москвою.

Єврокомісія відмовилася коментувати, чи спробує вона ініціювати переговори з Росією щодо продовження контракту.

Поточний контракт на транзит газу було підписано у грудні 2019 року, угода забезпечує потоки російського газу через Україну до 2024 року. Відповідно до угоди російський "Газпром" погодився направити українським газопроводом щонайменше 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу на рік у період з 2021 по 2024 рік, що забезпечило б $7 млрд від транзиту.

Однак наразі Росія постачає лише близько 12 млрд кубометрів на рік, і Київ стверджує, що Москва недоплачує, незважаючи на договірне зобовʼязання щодо сплати повної плати за транзит незалежно від того, чи постачаються узгоджені обсяги газу.

Без українського транзитного маршруту єдиним трубопроводом з Росії, який, як і раніше, постачає газ до Європи, був би "Турецький потік", на який у травні припадало трохи менше 3% імпорту газу до Європи.

Автор: 

газ (8071) Газпром (2573) росія (14915) транзит (635) Галущенко Герман (219) транзит газу (645)
Топ коментарі
+6
sha iovbiki zavojut
показати весь коментар
22.06.2023 09:44 Відповісти
+6
Давно пора "ставить хрест" на тому транзиті Бо поки буде війна - буде "невизначеність" А після війни кацапи будуть "переділом" займаться (за допомогою зброї) І їм не до "транзиту" буде А ми що - повинні "сидіть на мішках" в очікуванні приходу поїзда"?
показати весь коментар
22.06.2023 10:12 Відповісти
+5
До 24 -го варто дожити, сподіваюся всі розуміють що буде з розподілом газу у нас, в разі падіння тиску в системі ГТС.
Чи ми як завжди будемо неготові, і доведеться домовлятися, десь посередині....
показати весь коментар
22.06.2023 09:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
sha iovbiki zavojut
показати весь коментар
22.06.2023 09:44 Відповісти
иовбики трубу и сербии уже проложили
показати весь коментар
22.06.2023 09:47 Відповісти
До 24 -го варто дожити, сподіваюся всі розуміють що буде з розподілом газу у нас, в разі падіння тиску в системі ГТС.
Чи ми як завжди будемо неготові, і доведеться домовлятися, десь посередині....
показати весь коментар
22.06.2023 09:53 Відповісти
як тільки зʼявилися повідомлення про сп-2 ще тоді казав, що 50% труби треба просто подарувати ЄС зі зромуліх причи. Але всі носилися і рахували вартість в тріліонах «унікальної системи».
п.с. може ще згодиться, репарації можна і газом отримати)
показати весь коментар
22.06.2023 10:00 Відповісти
Ще на початку нульових носились з ГТС, як дурень з торбою. А мудрі люди казали про продаж амерам. Тоді б не було ні потоків, ні можливо війни.
показати весь коментар
22.06.2023 12:05 Відповісти
Давно вже час припинити транзитування газу! Річ в тому, що весь "Укртрансгаз" знаходився під московським управлінням, хоч на папері це українське підприємство. Колись кацапи майже забрали офіційно "трубу", вибори Ющенка завадили
показати весь коментар
22.06.2023 10:00 Відповісти
Думаю припинять. Контракт діє до 01.01.2024. Новий думаю не заключатимуть.
показати весь коментар
22.06.2023 10:10 Відповісти
А у нас свого газу не вистачає?
показати весь коментар
22.06.2023 10:11 Відповісти
Давно пора "ставить хрест" на тому транзиті Бо поки буде війна - буде "невизначеність" А після війни кацапи будуть "переділом" займаться (за допомогою зброї) І їм не до "транзиту" буде А ми що - повинні "сидіть на мішках" в очікуванні приходу поїзда"?
показати весь коментар
22.06.2023 10:12 Відповісти
Якщо мають місце недоплати - трубу слід перекрити.
Тим більше, що Москва нею дорожить.
показати весь коментар
22.06.2023 10:13 Відповісти
А ще не припинили? Як це називається? Хто вже тут заважає? Всі ніби патріоти, всі військову рубаху на грудях готові порвати за Україну, такі гарні промови, а труба працює, а військових вбивають за ті гроші, які кацапи заробляють. То це "ліпецька фабрика" чи щось інше?
показати весь коментар
22.06.2023 10:26 Відповісти
Газ припинено в 24р Аміакопровід перекриємо коли добре потруїмось? Потім подумають ще років надцять? Країна мрій"
показати весь коментар
22.06.2023 11:16 Відповісти
Фiзичне знищення русськоi труби знiме з наркоманськоi голки угорських наркоманiв.

А iнакше ми ще пiвтори роки фiнанусуватимемо вбивство украiнських солдат. У нас небагато солдат, тому трубу треба якнайшвидше бабахнути.

Угорщина знову стане здоровою, перестане блокувати поставки зброi вiд НАТО.

Свiт швидше переможе рашистiв.

Як я це бачу - тебе гвалтують, а ти одною рукою шкрябайеш морду гвалтiвнику, а iншою мiцно тримайеш пакетик АТБ.
показати весь коментар
22.06.2023 11:16 Відповісти
ще забули про газопровід через білорусь... якщо Європа буде мати бажання отримувати газ через Україну, які проблеми... хай кацапи платять за транзит, нам кошти на оборону й відновлення вкрай потрібні.
показати весь коментар
22.06.2023 11:52 Відповісти
грошi на нашу оборону йдуть з Заходу, чого ще рашистських солдатiв кормити?
показати весь коментар
22.06.2023 14:32 Відповісти
прокачування газу в ЄС треба прив'язати до зернової угоди.
показати весь коментар
22.06.2023 12:05 Відповісти

