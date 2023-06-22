МАГАТЕ підтвердило мінування росіянами Запорізької АЕС, ситуація на станції вкрай нестабільна (оновлено)

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) підтверджує мінування росіянами Запорізької АЕС. Водночас агентство звинувачує Україну у затягуванні відновлення живлення станції від української енергосистеми, яке було втрачено через російські обстріли.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба організації.

"Ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції надзвичайно нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону, а також додала серйозних труднощів для цієї великої атомної електростанції. Наразі всі сторони повинні повністю дотримуватись основних принципів МАГАТЕ, спрямованих на запобігання ядерній аварії", – наголосив він.

В агентстві також зазначили, що за останні два тижні Запорізька АЕС отримувала необхідну їй охолоджену воду із запасів, що зберігаються у скидному каналі, розташованому неподалік від Запорізької теплоелектростанції. Крім того, ЗАЕС планує відновити перекачування води, що все ще залишається можливим, попри значну втрату води в Каховському водосховищі.

Водночас у МАГАТЕ підтвердили мінування росіянами Запорізької АЕС, хоча безпосередньо поблизу ставка-накопичувача, який використовується для охолодження енергоблоків, під час короткого візиту Гроссі на станцію мін не бачили. Однак МАГАТЕ відомо про розміщення мін за межами периметра станції, "а також у певних місцях усередині, які, як пояснив персонал служби безпеки, були розміщені з оборонною метою".

"Наша оцінка цих конкретних місць розміщення полягала в тому, що хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об’єкта не зазнають істотного впливу. Ми стежимо за цією проблемою з великою увагою", – прокоментував мінування станції Гроссі.

Водночас він звинуватив Україну у недотриманні строків відновлення резервної лінії живлення на ЗАЕС від української енергосистеми.

"ЗАЕС продовжує отримувати орієнтовні дати повторного підключення з України, які не виконуються. Минулого тижня генеральний директор відвідав відкриту розподільчу станцію 330 кВ на ЗТЕС, де побачив значні пошкодження, пов’язані з попередніми інцидентами, а також залишки того, що, як йому було повідомлено, було частинами безпілотників, які націлювалися на цю територію", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого тижня відвідав окуповану Запорізьку АЕС, де зустрівся із призначеним РФ керівництвом станції. Його візит на станцію тривав близько трьох годин.