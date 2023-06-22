Україна підписала угоду зі Світовим банком на $500 мільйонів під гарантію Великої Британії

Україна та Світовий банк підписали Угоду про залучення додаткового кредитного фінансування у сумі $500 млн під гарантію Великої Британії.

Відповідний документ у межах конференції з відновлення України в Лондоні підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Керуюча директорка Світового банку з питань операційної діяльності Анна Б'єрде, передає пресслужба Міністерства фінансів.

Ці кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE та дозволять залучити додаткове кредитне фінансування Світового банку (під гарантію Великої Британії) у сумі $500 млн.

Загальний обсяг коштів під гарантії Великої Британії в межах проєкту PEACE становить $2 млрд.

Кошти позики будуть спрямовані на оплату праці працівників державних органів небезпекового сектору, зокрема ДСНС, працівників бюджетних установ освітньої сфери (педагогічних працівників та працівників ЗВО), на щомісячні пенсійні виплати та виплати за окремими програми державної соцдопомоги, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.