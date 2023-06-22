Зеленський підписав закон про заборону ввезення книг з Росії та Білорусі через рік після його прийняття

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

Про це очільник держави повідомив у Telegram.

"Вважаю Закон правильним", – зазначив він.

Зеленський додав, що текст закону був надісланий інституціям ЄС для додаткової оцінки того, "чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов’язань у частині захисту прав меншин, зокрема мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС".

Як повідомлялося, відповідний закон Верховна Рада ухвалила у червні 2022 року. Законом забороняється ввезення та розповсюдження в Україні видавничої продукції, яка була виготовлена в РФ, Білорусі, на тимчасово окупованих територіях України, а також книжкових видань, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора.

Таку видавничу продукцію можна ввозити в Україну за умови отримання відповідного дозволу. Водночас ці обмеження не поширюються на ввезення книг в ручній поклажі або супроводжуваному багажі.

Законом також фактично забороняється видання книг російською мовою в Україні. Встановлено, що книжкові видання в Україні видаються та розповсюджуються державною мовою та/або мовами корінних народів України, офіційними мовами Європейського Союзу. Російською можуть видаватися книжки, які містять виключно твори мовою оригіналу.