ЄБРР і 19 банків різних країн домовилися про співпрацю для інвестицій в Україну

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та 19 фінансових організацій розвитку (DFI) уклали Меморандум про взаєморозуміння, що сприятиме реалізації спільних інвестицій у приватний сектор української економіки.

Документ підписали на Конференції з відновлення України, яка триває у Лондоні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підписання цього меморандуму... стало наступним кроком у реалізації домовленості між ЄБРР та DFI країн "Великої сімки" про створення спільної платформи для інвестицій в Україну, про яку було оголошено на зустрічі G7 у Токіо минулого місяця", – пояснили у ЄБРР.

У пресслужбі банку пояснили, що головною метою створення спільної платформи між ЄБРР та DFI є сприяння співфінансуванню шляхом посилення співпраці та діалогу між партнерами у контексті надання допомоги у відновленні України. При цьому першочергову увагу в рамках інвестиційних ініціатив буде приділено приватному сектору економіки України.

"Фінансові потреби України на етапі відновлення будуть дуже значними, а отже, вимагатимуть об'єднання зусиль фінансових організацій. Для максимізації ефективності та результативності своєї діяльності партнери України мають забезпечити ретельну координацію між собою. Надзвичайно важливу роль у відновленні української економіки відіграватиме приватний сектор", – наголосили у ЄБРР.

Банк зазначає, що спільно з DFI готовий працювати над підвищенням ефективності та якості у наданні допомоги Україні та сусіднім країнам, які постраждали від військової агресії Росії.

Меморандум підписали British International Investment, Cassa Depositi e Prestiti, DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft), Development Finance Institute Canada (DFIC), Японський банк міжнародного співробітництва, Японське агентство міжнародного співробітництва, Proparco, Міжнародна фінансова корпорація розвитку США, Бельгійська інвестиційна компанія для країн, що розвиваються.

У переліку підписантів також Compañía Española de financial del desarrollo (Cofides), Finnfund, Інвестиційний фонд для країн, що розвиваються, Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, Norfund, Oesterreichische Entwicklungsbank, Sociedade para o Financiamento do desenvolvimento, instituicao financeira de credito, Швейцарський інвестиційний фонд для ринків, що розвиваються, і Swedfund international.