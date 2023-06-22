СБУ повідомила про підозру російському мільярдеру через постачання української глини для "Росатома"

Служба безпеки повідомила про підозру російському мільярдеру Сергію Кабаргіну, який з початку повномасштабного вторгнення вивозив українську глину з підконтрольного підприємства в РФ.

Як повідомляє пресцентр СБУ, ця "схема" дозволила поповнити бюджет країни-окупанта на мільярди рублів.

Для цього росіянин використовував підконтрольне в Україні АТ "Кіровоградське рудоуправління", де видобувають рідкісні породи глини, зокрема вогнетривкої класифікації.

Ця сировина необхідна для будівництва та ремонту технологічних приміщень на потенційно небезпечних об’єктах промисловості та енергетичної галузі.

"За вказівкою Кабаргіна гірські породи з українського підприємства постачали нібито до третіх компаній, хоча насправді вони потрапляли до бізнес-структур "Росатома" і "Лукойла", – пояснили в СБУ.

Бізнесмен здійснював поставки через власну компанію в РФ – "Боровичский комбинат огнеупоров".

Крім того, значну кількість будматеріалів, виготовлених на цьому підприємстві з української сировини, Кабаргін відправляв російським військам на фронт для будівництва укріпрайонів.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року, за матеріалами СБУ, накладено арешт на корпоративні права і майно російських акціонерів у структурі власності АТ "Кіровоградське рудоуправління" на 500 млн грн.