Ринок для інвестицій на $50 мільярдів: Мінекономіки та BlackRock презентували Фонд розвитку України

В рамках Конференції з відновлення України, яка проходить у Лондоні 21-22 червня, уряд України та інвестиційна компанія BlackRock представили зацікавленим сторонам державного та приватного секторів Фонд розвитку України (UDF) та інвестиційні можливості, які планує надавати ця нова інституція.

Як повідомляє пресслужба Мінекономіки, UDF створений як національна фінансова установа розвитку і доповнить роботу інших міжнародних інституцій, спрямовану на залучення приватного капіталу для участі у відбудові України.

Консультантом української сторони при створені фонду є група фінансових ринків однієї з найбільших у світі інвестиційних компаній BlackRock.

Серед наступних кроків для запуску фонду UDF у Мінекономіки називають:

підготовчу роботу, націлену на швидкий запуск після припинення бойових дій;

розвиток UDF як окремої установи, яка слідує найкращим міжнародним практикам та інвестиційним процесам;

завдяки змішаному фінансуванню та тісному співробітництву з державними та приватними місцевими гравцями, діяльність UDF буде направлена на зниження ризиків інвестиційних можливостей та розробки більш широкого портфелю привабливих для банків проєктів, придатних для залучення значного капіталу в українську економіку;

UDF зосередиться на п’яти ключових секторах української економіки – енергетика, інфраструктура, сільське господарство, виробництво та ІТ, охоплюючи потенційний інвестиційний ринок у понад $50 млрд для приватного капіталу.

Планується, що UDF генеруватиме рішення та фінансові інструменти для зниження ризиків, зокрема фонд має:

приєднати Україну до інвестиційних проектів через широку державну підтримку;

усунути прогалини у фінансуванні шляхом пільгового фінансування та надання підтримки в підготовці проекту;

самоокупність Фонду, яка забезпечує безперервність інвестицій в контексті пріоритетності розвитку міжнародних ринків;

узгодження з пріоритетами промислової політики України, щоб допомогти країні стати провідним міжнародним інвестиційним напрямком;

фонд підтримуватиме модернізацію та перетворення України на привабливий міжнародний інвестиційний напрямок.

фонд підтримуватиме роль України в декарбонізації та зеленому переході, що сприятиме європейській енергетичній безпеці.

Як повідомлялося, на початку травня президент Володимир Зеленський провів зустріч із керівництвом найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock. Зокрема, сторони обговорили деталі створення інвестиційного фонду для відновлення економіки України із залученням приватного капіталу.

За підсумками зустрічі Міністерство економіки підписало договір із BlackRock Financial Market Advisory про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.