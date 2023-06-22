"Спадкоємець престолу", газовий мільярдер і батько голови адміністрації Путіна: Хто лобіює російський бізнес у Європі

Попри санкції проти Росії у європейських країнах продовжує працювати ціла низка двосторонніх торгових рад, промислових палат і асоціацій, які займаються просуванням інтересів європейських компаній в Росії, а російських – у Європі.

Про свідчить дослідження "Атлас лобізму. 250+ людей і компаній, пов’язаних із бізнес-інтересами Росії в Європі", повідомляє видання "Тексти".

Зокрема, головою ділової ради Росія - Іспанія вказаний власник газовидобувної компанії "Новатек" російський мільярдер Леонід Міхельсон.

Російсько-Австрійську раду з боку Росії очолює перший віцепрезидент держкорпорації "Ростєх" Володимир Артяков, Ділову раду з Сербією – президент держкомпанії "Россєті" Павло Лівінський, а Ділову раду співробітництва зі Словенією – батько глави адміністрації Путіна Антона Вайно, член ради директорів "АвтоВАЗу" Едуард Вайно, проти якого Україна запровадила санкції.

Також у "сплячому" режимі продовжує працювати Російсько-британська торгова палата. У серпні 2022 року видання The Times виявило, що її члени продовжують фінансувати організацію, попри вторгнення РФ в Україну, "оскільки вона прагне відновити роботу, як тільки почнеться "налагодження мостів" між урядами". Виконавчим директором палати є чоловік чинної пані-посла Сполученого Королівства в Росії Дебори Броннерт – Альф Торрентс, який раніше виступав за пом’якшення санкцій проти РФ.

Ще одна активна палата опікується відносинами бізнесу в трикутнику Росія - Бельгія - Люксембург (Бельгійсько-люксембурзька торгова палата в Росії). Почесним головою палати є формальний спадкоємець імператорського престолу Росії, "великий князь", а насправді лобіст і бізнес-консультант з Мадрида Георгій Романов. Він працював радником єврокомісара з енергетики, а також певний час очолював бізнес "Норнікеля" в Європі. У Романова також є фірма "Romanoff&Partners", зареєстрована в Брюсселі. Серед її послуг – "представництво у зв'язках з ЄС (створення вашого авторитету у ділових колах та очах громадськості)".

Також продовжують діяльність Франко-російська, Італо-російська, Російсько-німецька торгові палати, заходи проводить Швейцарсько-російська палата. Переважно вони консультують членів з питань санкцій і нововведень у законодавстві ЄС та Росії, а також супроводжують вихід компаній з ринків і підтримують тих, хто вирішив продовжувати працювати на території агресора попри війну.

У країнах, де обсяги торгівлі з Росією суттєво менші, робота торгових палат відрізняється. Наприклад, голова Румунсько-російської палати Тудор Афанасов продовжує і після вторгнення в Україну шукати можливості для співпраці з Росією та публічно підтримувати наративи її пропаганди.

В інших випадках лишається активною лише російська частина, натомість місцевий бізнес такі об’єднання покидає. Так, за даними місцевих ЗМІ, Чесько-російська змішана торгова палата залишилась без роботи, адже чеський бізнес в останні роки поступово виходив з цієї організації.