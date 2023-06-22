Ердоган міняє економічну політику: Центробанк Туреччини підвищив ставки вперше за два роки

Центральний банк Туреччини підвищив ключову процентну ставку одразу на 6,5 відсоткового пункта за підсумками засідання у четвер.

Ставку за семиденними операціями РЕПО підвищили одразу до 15% з 8,5%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Турецький центробанк підвищив ставки вперше більш як за два роки, їх нинішній рівень – максимальний з листопада 2011 року, зазначає Trading Economics.

У заяві, оприлюдненій Центробанком Туреччини за підсумками засідання, зазначається, що регулятор "ухвалив рішення розпочати посилення грошово-кредитної політики, щоб якнайшвидше вказати курс на уповільнення інфляції та закріпити інфляційні очікування".

При цьому зростання ставки відбуватиметься поступово, зазначається у заяві регулятора.

Нагадаємо, новим головою турецького ЦБ у червні цього року була призначена Хафізе Гайє Еркан, яка раніше обіймала керівні посади в Goldman Sachs Group Inc., а також у First Republic Bank. Еркан стала першою жінкою, яка очолила Центробанк Туреччини.

Експерти зауважєували, що рішення президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана про призначення Еркан на посаду голови ЦБ може бути сигналом про те, що він готовий відмовитися від колишнього курсу низьких ставок, який спровокував різке зростання споживчих цін та обвал ліри до рекордного мінімуму.

Як повідомлялося, турецька ліра знецінюється з 2012 року. Через політику Ердогана, спрямовану на стримування відсоткових ставок, Центральний банк Туреччини витратив майже $200 мільярдів за останні півтора року на підтримку ліри, чисті валютні резерви стали від’ємними, а інфляція злетіла вище 80% минулого року, а потім впала до 44% станом на квітень.

Зараз турецька ліра торгується на рівні 23,63 ліри за долар США.