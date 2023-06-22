Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування
Найбільшою проблемою бізнесу у взаємодії з органами влади є блокування податкових накладних – на це скаржаться 44,1% підприємств. Цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.
Про це свідчать результати дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах повномасштабного вторгнення РФ, проведеного Advanter Group в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.
На другому місці серед проблем у взаємодії бізнесу і влади є затримки з логістикою на кордоні (черги на митниці) – на це скаржаться 16,5% підприємців. Ще 15,9% опитаних вказали на зловживання представників влади регуляторними нормами.
За даними дослідження, загалом 65,4% представників МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.
Автори дослідження вказують, що Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на червень 2023 року становить 35,34 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс у порівнянні з квітнем 2023 року (34,03) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).
Крім того, підприємці значно погіршили прогнози обороту бізнесу у 2023 році. Середньозважений очікуваний показник оборотів впав з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні.
Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо. 46,9% підприємців вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.
Опитування свідчить, що за результатами перших п’яти місяців роботи у 2023 році 21,1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). Водночас лише 8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.
В рамках проведення дослідження з 31 травня по 11 червня було опитано 753 власники та CEO підприємств МСБ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шульце наголосила, що Україна є привабливою країною для інвестицій. "Україна - в майбутньому частина європейського ринку. Тому ті, хто інвестує зараз, першими стають частиною цього більшого ринку. Це також добре для компаній, але їм потрібні правильні рамки, правильні умови, і це те, що українці пропонують. Вони борються з корупцією. Вони дуже успішні в тому, що забезпечують безпеку в рамках, а це те, що необхідно бізнесу", - зазначила міністерка розвитку ФРН.
За словами Шульце, німецький уряд гарантує інвестиції в Україну. "Коли німецькі компанії інвестують в Україну, вони отримують допомогу. І це те, що допомагає ризикувати, тому що все одно ризиковано інвестувати в країну, де триває війна", - зазначила Шульце, наголосивши, що такі інвестиції все одно потрібні.
DW
А хто ж в Україні займається фінансами? Кому Зеленський їх довіряє?
Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»
Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.
Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.
Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.
Ось у такої людини і служив Гетманцев.