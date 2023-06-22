Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування

Найбільшою проблемою бізнесу у взаємодії з органами влади є блокування податкових накладних – на це скаржаться 44,1% підприємств. Цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Про це свідчать результати дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах повномасштабного вторгнення РФ, проведеного Advanter Group в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

На другому місці серед проблем у взаємодії бізнесу і влади є затримки з логістикою на кордоні (черги на митниці) – на це скаржаться 16,5% підприємців. Ще 15,9% опитаних вказали на зловживання представників влади регуляторними нормами.

За даними дослідження, загалом 65,4% представників МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

Автори дослідження вказують, що Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на червень 2023 року становить 35,34 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс у порівнянні з квітнем 2023 року (34,03) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Крім того, підприємці значно погіршили прогнози обороту бізнесу у 2023 році. Середньозважений очікуваний показник оборотів впав з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні.

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо. 46,9% підприємців вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Опитування свідчить, що за результатами перших п’яти місяців роботи у 2023 році 21,1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). Водночас лише 8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.

В рамках проведення дослідження з 31 травня по 11 червня було опитано 753 власники та CEO підприємств МСБ.