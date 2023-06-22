БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування

Найбільшою проблемою бізнесу у взаємодії з органами влади є блокування податкових накладних – на це скаржаться 44,1% підприємств. Цей показник трохи знизився у порівнянні з квітнем (47,7%), але продовжує суттєво переважати інші проблеми.

Про це свідчать результати дослідження стану та потреб малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах повномасштабного вторгнення РФ, проведеного Advanter Group в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

На другому місці серед проблем у взаємодії бізнесу і влади є затримки з логістикою на кордоні (черги на митниці) – на це скаржаться 16,5% підприємців. Ще 15,9% опитаних вказали на зловживання представників влади регуляторними нормами.

За даними дослідження, загалом 65,4% представників МСБ зіткнулися з перешкодами з боку державних органів.

Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування 01

Автори дослідження вказують, що Індекс активності бізнесу UBI (Ukrainian Business Index) станом на червень 2023 року становить 35,34 (зі 100 можливих). Індекс незначно зріс у порівнянні з квітнем 2023 року (34,03) і локальним мінімумом вересня 2022 року (33,9).

Крім того, підприємці значно погіршили прогнози обороту бізнесу у 2023 році. Середньозважений очікуваний показник оборотів впав з +10,3% (оцінка, отримана в січні 2023 року) до -0,7% в червні.

Найбільше заважає бізнесу у відновленні нестача фінансових ресурсів у країні, а саме – неплатоспроможність клієнтів (46,9%), недоступність кредитних коштів і власного капіталу тощо. 46,9% підприємців вказують на непрогнозованість розвитку подій, а 42,8% – на непередбачуваність дій держави, які можуть погіршити ситуацію для бізнесу.

Опитування свідчить, що за результатами перших п’яти місяців роботи у 2023 році 21,1% підприємств повністю або майже повністю зупинили роботу (від 0% до 30% від планового показника). Водночас лише 8,4% підприємств вказали на зростання обсягів робіт порівняно з планом.

В рамках проведення дослідження з 31 травня по 11 червня було опитано 753 власники та CEO підприємств МСБ.

бізнес (1260) податки (2545) Податковий кодекс (239) опитування (345)
так сказав найвеличніший ***** ********** і його пророк іпланцев
22.06.2023 19:31 Відповісти
Україна у майбутньому стане частиною європейського ринку, тому зараз існує завдання залучити більше бізнесу до інвестицій в ній. Про це заявила міністерка розвитку ФРН Свенья Шульце (Svenja *******) у коментарі DW на полях конференції з https://www.dw.com/uk/vidbudova-ukraini/t-64272510 відновлення України в Лондоні.

Шульце наголосила, що Україна є привабливою країною для інвестицій. "Україна - в майбутньому частина європейського ринку. Тому ті, хто інвестує зараз, першими стають частиною цього більшого ринку. Це також добре для компаній, але їм потрібні правильні рамки, правильні умови, і це те, що українці пропонують. Вони борються з корупцією. Вони дуже успішні в тому, що забезпечують безпеку в рамках, а це те, що необхідно бізнесу", - зазначила міністерка розвитку ФРН.

За словами Шульце, німецький уряд гарантує інвестиції в Україну. "Коли німецькі компанії інвестують в Україну, вони отримують допомогу. І це те, що допомагає ризикувати, тому що все одно ризиковано інвестувати в країну, де триває війна", - зазначила Шульце, наголосивши, що такі інвестиції все одно потрібні.
DW
22.06.2023 20:41 Відповісти
"Для максимальної віддачі від фінансування відновлення, прозорість і підзвітність є ключовими. Громадяни, громадські організації та ЗМІ повинні мати доступ до даних про плани відновлення, розподіл коштів та реалізацію, а ЗМІ, ГО та антикорупційні установи повинні мати можливість вивчати використання коштів".

А хто ж в Україні займається фінансами? Кому Зеленський їх довіряє?

Данило Гетманцев очолює ключовий Комітет фінансів та податкової політики в парламенті. Він є одним з головних дійових осіб влади Зеленського. І ця людина є креатурою прямої російської агентури. Яка допомогла йому побудувати кар'єру.

Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп»

Данило Гетманцев близько 8 років був помічником Володимирa Сівковичa , коли той був нардепом.

Рік тому міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс назвала Сівковича серед основних інформаторів російської розвідки, разом з Арбузовим, Клюєвим та Азаровим.

Сівкович став одним з ключових співробітників П'ятої служби ФСБ, яка відповідала за збір розвідувальної інформації стосовно України.

Ось у такої людини і служив Гетманцев.
22.06.2023 20:57 Відповісти
цікаво, а непорозуміння на прізвисько шмугля про це у лондоні розказував? чи не дуже?
22.06.2023 20:58 Відповісти
Це не блокування - а крадіжка, це Вам говорю, як керівник підприємства! Не треба боятися називати речі своїми іменами!
22.06.2023 21:07 Відповісти
Сьогодні на Уніані прочитав з посиланням на програму "Гроші" як молодий ставленик Гетьманцева на місце заступника голови державної податкової служби, здається, Скорук курував підрозділом, що займається збором поборів за розблокування реєстрації податкових накладних. Пишуть, що працювали вони по таксі 1% від суми податкової накладної. і вже таким чином за неповний рік часу намили близько 15 лярдів гривень тіньового кешу. Крім того, Гетьманцев просуває в парламенті закон, згідно якого не можна включати заступників голови ДПСУ у конкурс на заміщення посади, тобто голову ДПСУ призначати через конкурс, а заступників без конкурсу... бл.., куди ми котимось? підозрюю, що без допомоги аудиторів із ЄС ту всю корупційну нечисть в Україні важко буде подолати.
22.06.2023 22:39 Відповісти
Агент Сівковича Гетманцев успішно виконує своє завдання.
22.06.2023 23:41 Відповісти
Це не проблема. Це злочин, вчинений владою.
23.06.2023 00:39 Відповісти

