Світові виробники зброї не готові відкривати виробництво в Україні до кінця війни, – Reuters

Західні оборонні компанії зацікавлені у виробництві зброї в Україні, але лише після війни.

Про це керівники провідних світових виробників зброї розповіли Reuters під час Паризького авіашоу, повідомляє Голос Америки.

За словами співрозмовника агентства в уряді України, Київ веде переговори з оборонними компаніями Німеччини, Франції, Італії та Східної Європи про потенційне виробництво зброї в Україні.

Але керівники найбільших західних виробників зброї вважають, що до завершення війни ризики створення виробництва в Україні занадто високі.

"Треба просто дивитись на ситуацію ширше... і про ризик, пов’язаний із цим спільним виробництвом", – сказав Грег Улмер, який очолює аеронавігаційний бізнес американського оборонного гіганта Lockheed Martin, який не знав про переговори з урядом України.

Представники двох великих оборонних компаній підтвердили, що чули про українську ініціативу, а один додав, що його компанія готова підписати лист про наміри та обговорити партнерство в Україні після закінчення військових дій. Але жоден з опитаних не виявив зацікавленості інвестувати поки триває війна, оскільки безпека є головною проблемою, наголошує Reuters.

"Потрібний час, як і в будь-якій країні, щоб оцінити, хто є правильними партнерами, хто що може зробити. І робити це під час війни – непросте завдання", – зазначає генеральний директор шведської компанії Saab Мікаель Йоханссон.

Українські офіційні особи відмовилися коментувати занепокоєння оборонних компаній або сказати, чи пропонують вони страхування чи інші стимули для інвестицій.

Основні страхові компанії, як правило, виключають Україну з полісів, кажучи, що ризики занадто великі, хоча Британія та Франція планують запровадити власні механізми страхування від воєнних ризиків.

"Ми прагнемо підтримувати Україну... включно з її зусиллями відновлення промислової бази. На даний час у нас немає конкретної або додаткової інформації щодо спільного виробництва в оборонній сфері", – сказав Reuters високопосадовець Міністерства оборони США.

Проте багато керівників оборонних компаній бачать потенційну велику можливість в Україні після закінчення конфлікту.

"Ми знаємо, що є висококваліфікована робоча сила, люди, які прагнуть вчитися, надзвичайно винахідливі та мають культуру виконання завдань", – зауважив гендиректор британсько-португальського виробника дронів TEKEVER Рікардо Мендес.

Він додав, що наразі у очолюваної ним компанії конкретних планів щодо виробництва в Україні немає.

Як повідомлялося, раніше керівник найбільшого виробника військової техніки в Німеччині концерну Rheinmetall Армін Паппергер розповідав, що компанія планує відкрити в Україні виробництво броньованих транспортних засобів, зокрема бронетранспортерів Fuchs. Однак почне роботу з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів екстреної допомоги.

У травні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна працює з британською компанією BAE Systems над створенням української бази для виробництва та ремонту озброєнь від танків до артилерії.

Rheinmetall вже уклав угоду з "Укроборонпромом" про створення спільного підприємства для ремонту танків в Україні.