Євросоюз виділить 250 мільйонів євро на модернізацію сполучення із Україною та Молдовою

Єврокомісія відібрала 107 проєктів транспортної інфраструктури, які отримають понад 6,2 млрд євро грантів від інструменту ЄС для інвестицій у транспортну інфраструктуру: фінансування спрямують також на зміцнення "шляхів солідарності" з Україною і транскордонних зв’язків з Молдовою.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, понад 80% фінансування буде спрямовано на підтримку проєктів, які забезпечують більш ефективну, екологічну та розумну мережу залізниць, внутрішніх водних шляхів та морських маршрутів вздовж Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), передає Європейська правда.

Проєкти також сприятимуть розвитку "шляхів солідарності" між Україною та ЄС, створених для сприяння українському експорту та імпорту, додали у Єврокомісії.

"Сьогодні ми виділяємо 6,2 млрд євро на проєкти по всій Європі, які наблизять нас до завершення будівництва Транс'європейської транспортної мережі TEN-T – основи економіки ЄС. Я особливо рада, що 250 млн євро покращать транскордонні зв'язки між Україною, Молдовою та їхніми сусідами по ЄС – Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Ці проєкти полегшать транспортування товарів між ЄС та Україною, зміцнюючи "шляхи солідарності", – прокоментувала єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи у липні 2022 року.

Відповідно до Індикативного інвестиційного плану Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро – це найбільший показник серед всіх держав Східного партнерства ЄС.

"Шляхи солідарності" – важливі коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів, створені ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.