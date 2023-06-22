БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
389 0

Євросоюз виділить 250 мільйонів євро на модернізацію сполучення із Україною та Молдовою

єс,євросоюз

Єврокомісія відібрала 107 проєктів транспортної інфраструктури, які отримають понад 6,2 млрд євро грантів від інструменту ЄС для інвестицій у транспортну інфраструктуру: фінансування спрямують також на зміцнення "шляхів солідарності" з Україною і транскордонних зв’язків з Молдовою.

Як ідеться в повідомленні Єврокомісії, понад 80% фінансування буде спрямовано на підтримку проєктів, які забезпечують більш ефективну, екологічну та розумну мережу залізниць, внутрішніх водних шляхів та морських маршрутів вздовж Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), передає Європейська правда.

Проєкти також сприятимуть розвитку "шляхів солідарності" між Україною та ЄС, створених для сприяння українському експорту та імпорту, додали у Єврокомісії.

"Сьогодні ми виділяємо 6,2 млрд євро на проєкти по всій Європі, які наблизять нас до завершення будівництва Транс'європейської транспортної мережі TEN-T – основи економіки ЄС. Я особливо рада, що 250 млн євро покращать транскордонні зв'язки між Україною, Молдовою та їхніми сусідами по ЄС – Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Ці проєкти полегшать транспортування товарів між ЄС та Україною, зміцнюючи "шляхи солідарності", – прокоментувала єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян.

Європейська Комісія внесла зміни до індикативних мап Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T), включивши в неї українські логістичні шляхи у липні 2022 року.

Відповідно до Індикативного інвестиційного плану Європейської комісії розвитку TEN-T коридорів, до 2030 року в Україні планується реалізувати проєкти на загальну суму 4,45 млрд євро – це найбільший показник серед всіх держав Східного партнерства ЄС.

"Шляхи солідарності" – важливі коридори для українського сільськогосподарського експорту, а також для експорту й імпорту інших товарів, створені ЄС після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Автор: 

Молдова (589) фінансування (2104) Євросоюз (5339)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 