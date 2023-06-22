Попит на шаурму в Росії підскочив у 3 рази: росіяни відмовляються від піци і суші через ціни

Продажі шаурми в окремих гравців російського ринку фаст-фуду зросли у 2-3 рази. Експерти пов’язують зростання попиту на шаурму з подорожчанням суші та піци.

Про це пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на дані сервісу "Платформа ОФД" (оператор фіскальних даних) а також компаній "Яндекс.Еда", Ozon fresh, "Азбука вкуса", "Перекресток", "Донер42" ("Додо піца").

За словами керівника проекту open kitchen мережі "Перекресток" Олексія Кузнєцова, за п'ять місяців 2023 року вони продали 590 тисяч штук шаурми. Це приблизно в 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. За весь минулий рік клієнти мережі придбали близько 580 тисяч штук шаурми.

У мережі "Донер42" ("Додо піца") продажі шаурми у травні підскочили у річному обчисленні на 265% – до 7,5 млн рублів. Зростання за перший тиждень червня склало 234%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Представник сервісу доставки "Самокат" підтвердив, що інтерес росіян до сендвічів та шаурми у 2023 році зріс удвічі, порівняно з першою половиною 2022 року. Попит на цю категорію у шість разів більший, ніж на готову та заморожену піцу, і в 15 разів більший, ніж на роли та онігірі.

У мережі "Вкусвілл" продажі шаурми в червні зросли на 53% за рік. Представник рітейлера пов'язав це з подорожчанням іншого фастфуду – суші та піци. Наприкалад, попит на готові роли впав на 17%.

У компанії "Платформа ОФД" повідомили, що шаурма продемонструвала найвище зростання продажів у натуральному вираженні серед фастфуду. У сервісі уточнили, що у перші три місяці 2023 року кількість випадків придбання шаурми зросла на 9%, піц – на 4%, а ролів – на 5%. Експерти пояснюють зростання попиту невисокою вартістю шаурми порівняно з іншим фастфудом.

За даними "Платформи ОФД", середній чек на шаурму зараз становить 171 рубль. Для бургерів, піци та ролів середній чек – 236, 378 і 435 рублів відповідно.

На цьому тлі російські рітейлери планують збільшити асортимент шаурми. Наприклад, "Азбука вкуса" вже продає 33 види шаурми.