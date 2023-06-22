У Києві обмежать рух мостом на Троєщину через ремонт вартістю 215 мільйонів. КАРТА

Із 27 червня до 15 вересня на мосту через р. Десенка (продовження Північного мосту) частково обмежать рух транспорту.

Як повідомили у пресслужбі комунальної корпорації "Київавтодор", на мосту розпочинається новий етап ремонту – тапер дорожники працюватимуть у напрямку лівого берега.

У "Київавтодорі" пояснили, що минулого року бетонну плиту-основу, гідроізоляцію та асфальтове покриття оновлювали у крайніх правих смугах. Цього року роботи відбуватимуться на тих смугах, які не ремонтували торік.

За даними у системі Prozorro, у травні Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів "Київавтошляхміст" оголосило тендер на поточний ремонт мосту через р. Десенка очікуваною вартістю 216,3 млн грн. Його переможцем став єдиний учасник – ТОВ "Сучасна транспортна інфраструктура", яке запропонувало виконати роботи за 214,9 млн грн.

Як повідомлялося, з 13 червня у Києві розпочалася реконструкція Дегтярівського шляхопроводу в складі транспортної розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та вул. Олександра Довженка, яка триватиме до 30 листопада. Підряд на виконання робіт за 920 мільйонів гривень отримало ТОВ "Ростдорстрой".