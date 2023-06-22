Мінекономіки хоче за 10 років відновити виробництво на 80% забруднених та замінованих земель

Міністерство економіки планує за 10 років відновити виробництво на 80% потенційно замінованих та забруднених вибухонебезпечними предметами земель.

"Наша мета – повернути до використання 80% потенційно забруднених (вибухонебезпечними предметами, – ред.) земель упродовж наступних 10 років. Звісно, це дуже амбітна ціль", – заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час виступу на Конференції з питань відновлення України, яка проходить у Лондоні, передає Укрінформ.

Свириденко зазначила, що держава має зосередитися на розмінуванні критичної інфраструктури та домашніх господарств, а приватний бізнес може розміновувати ліси, водні об'єкти та сільськогосподарські землі. За її словами, для цього в Україні має бути створений повноцінний ринок для приватних операторів розмінування.

Свириденко додала, що в уряді розглядають декілька шляхів залучення фінансування для розмінування сільськогосподарських земель. Зокрема, це може бути випуск "зелених" або сільськогосподарських облігацій, залучення коштів від іноземних фондів або використання забруднених земель для вирощування технічних (біонергетичних) культур.

За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування України коштуватиме $37,4 млрд. Наразі держава реалізує план з пріоритетного розмінування земель сільгосппризначення, за яким першочерговому обстеженню та очищенню підлягають 470 тис. га сільськогосподарських земель.

Як повідомлялося, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, третина територій України потенційно заміновані, і вони є небезпечними для життя громадян.