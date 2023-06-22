Турецькі підрядники беруть участь у 50 проєктах в Україні на $3,2 мільярда
Туреччина є однією з країн, яка відіграє провідну роль у відбудові України. Від початку війни турецькі підрядники долучилися до 50 проєктів в Україні на суму $3,2 млрд.
"Від початку війни турецькі підрядники були залучені до 50 проєктів на суму $3,2 млрд в Україні", – розповів міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у ході конференції з відновлення України в Лондоні, передає Укрінформ.
"Ми мобілізуємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Ми підтримуватимемо відбудову та відновлення України, додаючи до того, що вже було зроблено", – сказав Фідан.
Міністр також підкреслив, що Туреччина підтримуватиме Україну, яка справляється з руйнівними економічними наслідками війни.
"Президент (Туреччини, – ред.) невпинно працює над полегшенням страждань, спричинених війною в Україні. Від зернової угоди до обміну військовополоненими. Тепер нам потрібно працювати над розробкою фінансової бази, яка сприятиме сталій відбудові та відновленню України", – додав Фідан.
Міністр зазначив, що Туреччина рішуче налаштована щодо забезпечення незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом, давньою батьківщиною кримських татар.
За його словами, Туреччина є країною, яка надає найбільшу гуманітарну допомогу порівняно з національним доходом.
