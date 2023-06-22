Єврокомісія виділила країнам Балтії ще 928 мільйонів євро на проєкт залізниці Rail Baltica

Європейська Комісія виділила ще 928 млн євро на розвиток проєкту залізниці з колією європейського стандарту Rail Baltica у країнах Балтії, з яких 394 млн євро передбачено для Литви.

Як повідомляє Міністерство комунікацій та транспорту Литви, кошти виділяються із фонду Connecting Europe Facility (CEF). Скільки коштів було виділено раніше, не уточнюється, передає Інтерфакс-Україна.

"Це свідчить про важливість проєкту, наближаючи нас до найголовнішої мети – якнайшвидше відкрити перші ділянки від Каунаса до Риги та з'єднати Балтійський регіон із загальноєвропейською залізничною мережею", – наводяться в повідомленні слова міністра комунікацій та транспорту Литви Марюса Скуодиса.

На початку цього року країни Балтії запросили у Євросоюзу додатково 954 млн євро на проект Rail Baltica, з яких частка Литви склала понад 390 млн євро.

Фінансування буде спрямоване на прокладання залізниці та будівництво залізничної інфраструктури від Каунасу до кордону з Латвією, а також на купівлю землі на Каунаському залізничному вузлі та на ділянці між Каунасом та кордоном Литви з Польщею.

Раніше Скуодіс повідомляв, що литовські та польські лінії залізниці Rail Baltica будуть з'єднані у 2028 році.

Реалізацією проекту Rail Baltica у країнах Балтії займається спільне підприємство – концерн RB Rail AS. Залізниця має з'єднати Таллінн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вільнюс та Варшаву. На новій дорозі пасажирські потяги рухатимуться зі швидкістю до 250 км/год, вантажні – до 120 км/год. Планувалося, що загальна вартість проєкту становитиме приблизно 5,8 млрд євро. Восени 2020 року Європейська рахункова палата (ЄСП) дійшла висновку, що проєкт за короткий термін подорожчав більш ніж на 20% – до 7 млрд євро.