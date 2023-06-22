БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ціни на бензин у Росії побили ще один історичний рекорд

Ціна бензину марки "А-92" для європейської частини Росії зросла за день ще на 2,25% – до 58 548 рублів за тонну, перевищивши рекорд, зафіксований у серпні 2021 року.

Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пише "Коммерсант".

Ціна бензину марки "А-95" зросла на 1,31% за день – до 66 589 рублів за тонну.

Вартість літнього дизельного палива зросла на 0,52% – до 51 584 руб. за тонну.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин в Росії з середини травня майже щодня оновлюють абсолютні рекорди – 16 травня "А-95" вперше подолав позначку 60 608 руб. за тонну, через три дні його зросла до 61 796 руб. за тонну, а 1 червня склала вже 62 273 руб. за тонну.

Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.

Иран, 0.029 дол литр бензина, а если покупаешь авто иранского производства, то чуть не бесплатно.

В РФ 82/66=0.8 дол литр, или в 0.8/0.029=27.5 раз дешевле в Иране для своего населения, персов, бензин чем в РФ, для своего населения, русских.

При этом Иран на 9 месте по добыче нефти, а РФ на 2 ом!

Как это объяснить?

И вот, эти люди, не наведя у себя порядок, почему то решили , что его надо навести в Украине....
22.06.2023 19:40 Відповісти

