Ціни на бензин у Росії побили ще один історичний рекорд

Ціна бензину марки "А-92" для європейської частини Росії зросла за день ще на 2,25% – до 58 548 рублів за тонну, перевищивши рекорд, зафіксований у серпні 2021 року.

Про це свідчать дані Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі, пише "Коммерсант".

Ціна бензину марки "А-95" зросла на 1,31% за день – до 66 589 рублів за тонну.

Вартість літнього дизельного палива зросла на 0,52% – до 51 584 руб. за тонну.

Як повідомлялося, оптові ціни на бензин в Росії з середини травня майже щодня оновлюють абсолютні рекорди – 16 травня "А-95" вперше подолав позначку 60 608 руб. за тонну, через три дні його зросла до 61 796 руб. за тонну, а 1 червня склала вже 62 273 руб. за тонну.

Зростання оптових цін на бензин А-95 у Росії відбувається на тлі планів Мінфіну знизити вдвічі демпфер, який мав стримувати ціни на паливо на внутрішньому ринку у випадку різких коливань цін на нафту (компанії отримують компенсацію з бюджету, якщо внутрішньоросійські ціни на бензин нижчі, ніж при його експорті).

Наприкінці квітня голова російського Мінфіну Антон Силуанов запропонував знизити демпфер удвічі на рік з липня 2023 року до липня 2024 року, щоб зекономити 30 мільярдів рублів бюджетних видатків на місяць.