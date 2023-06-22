БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Енергоатом" пропонує змінити умови ліцензії експлуатації реакторних установок Запорізької АЕС

"Енергоатом" подав пропозиції до Державної інспекції ядерного регулювання України щодо зміни умов ліцензії реакторних установок тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Ми пропонуємо обмежити експлуатацію енергоблоків умовами "холодного зупину" та "зупин для ремонту". Ми зараз не можемо забезпечити експлуатацію п'ятого енергоблоку з дотриманням всіх вимог з ядерної та радіаційної безпеки, бо він продовжує перебувати в стані "гарячий зупин" в умовах, коли рашисти не виконують наші розпорядження з переведення його в безпечний холодний стан", – заявив преидент "Енергоатому" Петро Котін.

Він розраховує, що ДІЯРУ розгляне звернення відповідно до встановленої процедури та внесе відповідні зміни до ліцензії.

При цьому про повне призупинення дії ліцензії наразі не йдеться.

Хтось може пояснити, як ці бюрократичні ігрища вплинуть на реальний стан речей на станції. "Умови ліцензії" вони змінять! І це зупинить підрив станції?
22.06.2023 21:20 Відповісти

