Федерація роботодавців просить переглянути підвищення цін на електроенергію, щоб уникнути скорочення виробництва

Федерація роботодавців України пропонує знизити заплановане зростання цін на електроенергію на ринку, щоб уникнути скорочення виробництва в промисловості, звернувшись із такою ініціативою до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, а також до Кабінет міністрів.

У зв'язку з публікацією проєкту постанови щодо встановлення граничних цін на ринку "на добу вперед" (РДН), внутрішньодобовому ринку та балансувальному ринку та у продовження публічних обговорень ФРУ звернулася з листом до НКРЕКП, копії – міністру енергетики та першому віцепрем'єр-міністру України, передає Інтерфакс-Україна.

"Згідно з опублікованим на сайті НКРЕКП проєктом, граничні ціни на е/е на РСВ зростатимуть: у години мінімального навантаження з 2000 до 2707 грн/МВт-год, у години максимального навантаження з 4000 до 5413 грн/МВт-ч. Таке рішення приведе до значного зростання ціни е/е з 2845 до 3851 грн/МВт-год (+35%), у такому разі витрати українських підприємств зростуть більш ніж на 69 млрд грн. Такий додатковий фінансовий тягар на бізнес під час війни може призвести до катастрофічних наслідків національної економіки", – констатується в листі ФРУ.

У листі наголошується, що наслідком зростання граничних цін на е/е стане катастрофічне падіння виробництва (зокрема стратегічно важливих для оборонного сектору), значне зниження податкових надходжень (в умовах дефіцитного бюджету), падіння валютних надходжень (в умовах девальвації національної валюти), масові скорочення працівників (з наступними соціально-економічними наслідками).

При цьому констатується, що через російську агресію знищується інфраструктура, логістичні вузли, обладнання та цілі виробничі комплекси українських підприємств. У таких складних умовах стабільність роботи промисловості дуже важлива в контексті поточного забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань, допомоги населенню та подальших планів відновлення руйнувань, які зазнала Україна, зазначила ФРУ.

На тлі війни та гострого дефіциту енергоресурсів будь-які додаткові фактори призводять до подальшого зростання сукупної вартості електроенергії, впливають на конкурентоспроможність продукції української промисловості як у межах країни, так і за кордоном, зазначено в повідомленні.

ФРУ пропонує НКРЕКП обмежити зростання граничних цін на е/е на РДН у межах 2200 грн/МВт-год за години мінімального навантаження та 4400 грн/МВт-год – за години максимального.

Федерація роботодавців України представляє інтереси близько 8 тис. підприємств, що і сукупності генерують 70% ВВП України та дають роботу понад 3,5 млн осіб. Об'єднує близько 140 галузевих та територіальних організацій роботодавців, які представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких машинобудування, автомобілебудування, металургія, аерокосмічна та оборонна промисловість, АПК, хімічне виробництво, IT-сфера, медіа-галузь, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, транспортна сфера та інфраструктура, рітейл та логістика, легка та харчова промисловість, туризм, комунальні послуги, сфера послуг.