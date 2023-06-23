ЄБРР надав ІМК $10 мільйонів на розвиток зернової логістики та посилення експорту

Кредит у розмірі $10 млн для підвищення ефективності внутрішньої логістики зернових, забезпечення експортних можливостей та збереження людського капіталу надав агрохолдингу "ІМК" Європейський банк реконструкції та розвитку.

Відповідний договір було підписано під час Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

Фінансування ЄБРР буде доповнено $3 млн від Фонду чистих технологій, які спрямують на придбання нових вантажівок-зерновозів з низьким рівнем викидів.

"Проєкт підвищить ефективність зернової логістики "ІМК" та забезпечить стійкість експортних потужностей компанії. Підвищуючи стійкість "ІМК", проєкт також допоможе зберегти її людський капітал та забезпечить засоби існування для її співробітників", – сказано в повідомленні банку.

Кредит підтримуватиметься за рахунок внеску Нідерландів та фінансуватиметься донорами Спеціального фонду реагування на кризові ситуації ЄБРР за допомогою часткової гарантії у рамках пакету заходів банку щодо забезпечення стійкості у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України.

Юридична експертиза проєкту проводитиметься за підтримки Фонду співробітництва Японії та ЄБРР.

Як повідомлялося, ЄБРР збільшив свої інвестиції в Україну після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року. Він зобов'язався інвестувати в Україну 3 млрд євро в 2022-2023 роках, із яких 1,7 млрд євро вже надано, а ще 200 млн євро було мобілізовано від партнерських фінансових інститутів.